ICEF Berlín 2027 - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA/BERLÍN (ALEMANIA), 18 (EUROPA PRESS)

Turismo Costa del Sol ha participado en ICEF Berlín, uno de los principales encuentros internacionales del sector educativo y del turismo idiomático, con el objetivo de "reforzar la presencia del destino en este segmento, conocer las tendencias del mercado y establecer contactos con profesionales especializados de diferentes países".

El evento ha reunido durante tres jornadas a 3.000 profesionales del sector, que han participado en un "intenso programa de talleres de trabajo, seminarios y actividades de 'networking'", según ha precisado la Diputación provincial de Málaga en una nota. Así, la cita ha constituido un espacio para "intercambiar conocimientos, analizar la evolución de la demanda y explorar oportunidades de colaboración en el ámbito de la educación internacional".

La participación de Turismo Costa del Sol ha respondido a su interés por seguir desarrollando segmentos turísticos que permitan "diversificar la oferta del destino y atraer visitantes con motivaciones diferentes a las del turismo vacacional tradicional".

Por su parte, el director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado la importancia de mantener una presencia activa en este tipo de encuentros. "El turismo idiomático ha representado una oportunidad para seguir diversificando nuestra oferta y acercar la Costa del Sol a nuevos perfiles de visitantes", ha señalado, al tiempo de valorar que ICEF Berlín "nos ha permitido conocer de primera mano las tendencias del sector educativo internacional y establecer relaciones con profesionales que pueden contribuir a dar a conocer nuestro destino".

Durante las tres jornadas, los participantes han tenido la oportunidad de asistir a seminarios especializados y mantener encuentros con representantes de instituciones educativas y empresas vinculadas a la movilidad internacional de estudiantes. Estas actividades han permitido "identificar nuevas demandas y profundizar en las oportunidades que ha ofrecido la relación entre educación y turismo".

En este ámbito, Turismo Costa del Sol ha valorado los recursos de la provincia para quienes buscan combinar una experiencia formativa con el conocimiento de un destino turístico. La oferta cultural, gastronómica y de ocio, junto con las posibilidades de descubrir diferentes municipios, ha ocupado un "lugar destacado" en la promoción de experiencias complementarias a las estancias educativas.

Además, la actividad promocional de Turismo Costa del Sol en el segmento educativo ha incluido una presentación del destino a estudiantes neerlandeses del Astrum College, en Arnhem. Esta iniciativa ha permitido "acercar a los jóvenes la diversidad de la oferta turística de la provincia de Málaga y ampliar su conocimiento sobre las experiencias que pueden disfrutar en la Costa del Sol".

Así, Díaz ha subrayado el valor de establecer contacto tanto con los profesionales del sector como con los propios estudiantes. "Hemos querido que los jóvenes internacionales conozcan la Costa del Sol como un destino que ofrece posibilidades para aprender, descubrir otras culturas y disfrutar de experiencias enriquecedoras. Este tipo de acciones nos ha permitido conectar con futuros visitantes y mostrarles la diversidad de nuestra provincia", ha explicado.

La presencia en ICEF Berlín y la presentación realizada en Arnhem han permitido abordar la promoción del destino desde dos perspectivas complementarias, en concreto, el contacto profesional con los agentes del sector educativo y la comunicación directa con potenciales visitantes.

En suma, ambas iniciativas han contribuido a "reforzar el posicionamiento internacional de la Costa del Sol en el ámbito educativo y del turismo idiomático", un segmento que ha ofrecido "nuevas oportunidades" para "diversificar la demanda y favorecer la actividad turística en diferentes momentos del año".