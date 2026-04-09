Turismo Costa del Sol refuerza su apuesta por concienciación en las aulas con la campaña educar para cuidar el destino

Turismo Costa del Sol refuerza su apuesta por la concienciación en las aulas con la campaña educar para cuidar el destino - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Turismo y Planificación Costa del Sol ha puesto en marcha en colaboración con la delegación de Desarrollo Educativo una nueva edición de la campaña de concienciación turística en centros educativos de la provincia bajo el lema 'El turismo es bueno para todos, ¡cuidémoslo!', una iniciativa consolidada que busca sensibilizar a los más jóvenes sobre el papel clave del turismo en el desarrollo económico, social y cultural de Málaga.

Tras la edición anterior, en la que participaron más de 2.600 estudiantes de 41 municipios de la provincia, esta acción regresa a las aulas con un enfoque didáctico, participativo y adaptado al alumnado de cuarto y quinto de Educación Primaria. La campaña se ha iniciado en los colegios públicos José María Hinojosa, de Málaga Capital y Pablo Ruiz Picasso, de Alhaurín el Grande.

PROGRAMA EDUCATIVO DINÁMICO Y CERCANO

La campaña consiste en sesiones formativas de carácter dinámico que combinan preguntas, ejemplos cercanos y contenidos visuales adaptados a la edad del alumnado.

Las charlas comienzan fomentando la participación del alumnado a través de preguntas como si han viajado alguna vez o qué entienden por turismo, facilitando así una aproximación inicial basada en su propia experiencia. A partir de ahí, se introduce el concepto de turismo como la actividad de viajar para conocer lugares, descansar o realizar actividades, ayudando a los estudiantes a identificar cuándo una persona se convierte en turista.

Asimismo, se explica quiénes son los turistas, destacando que se trata tanto de quienes visitan Málaga, como ellos mismos cuando viajan a otros sitios, promoviendo una visión bidireccional que favorece la empatía hacia el visitante.

Uno de los ejes fundamentales de las sesiones es explicar de forma sencilla cómo funciona el sistema turístico. Para ello, se abordan los elementos necesarios para viajar, como el transporte, el alojamiento, la gastronomía o las actividades, así como las distintas formas de llegada de los turistas a la provincia (avión, tren, coche o barco).

De igual modo, se muestran aspectos cotidianos del turismo como dónde duermen los visitantes, qué comen o qué tipo de actividades realizan, vinculando estos conceptos con la realidad del destino Costa del Sol.

La campaña pone especial énfasis en el conocimiento del propio territorio, presentando a Málaga como un destino diverso que combina turismo de sol y playa con propuestas de interior, naturaleza y cultura. Lugares emblemáticos como las playas de la Costa del Sol, el Caminito del Rey o los pueblos blancos sirven como ejemplo para despertar el orgullo por el entorno local.

Asimismo, se explican las principales motivaciones por las que los turistas visitan la provincia, ayudando a los escolares a comprender el atractivo internacional de Málaga. Otro de los bloques clave de la actividad se centra en los beneficios del turismo, destacando su capacidad para generar empleo, riqueza y oportunidades, así como para favorecer el contacto cultural y la mejora de infraestructuras y servicios públicos.

La parte final de las sesiones está orientada a inculcar valores de respeto, convivencia y responsabilidad. A través de ejemplos sencillos, se anima al alumnado a cuidar el entorno, ser amables con los visitantes y contribuir a una convivencia positiva entre residentes y turistas. El mensaje final es claro: el turismo es una oportunidad para todos, pero requiere del compromiso colectivo para su sostenibilidad.

PARTICIPACIÓN Y CREATIVIDAD

Como complemento a las actividades formativas, la campaña incluye un concurso de redacción y otro de dibujo sobre el turismo en la provincia de Málaga, con el objetivo de fomentar la creatividad y el conocimiento del entorno entre los escolares.

Los participantes podrán presentar trabajos en los que reflejen lugares, tradiciones o elementos característicos de su localidad, optando a un premio consistente en una excursión para toda la clase a un centro de ocio de la provincia.

Con esta iniciativa, Turismo Costa del Sol reafirma su compromiso con la educación como herramienta clave para construir un modelo turístico sostenible, implicando a las nuevas generaciones en el conocimiento, la valoración y el cuidado del destino. Se trata una apuesta estratégica que sitúa a los escolares como protagonistas del futuro turístico de la provincia de Málaga.