Turismo Costa del Sol se refuerza en el segmento de lujo en mercados premium con la gastronomía y 'lifestyle'

Asistentes a las jornadas profesionales dirigidas al segmento de lujo de Turismo Costa del Sol - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha desarrollado unas jornadas profesionales dirigidas al segmento de lujo con el objetivo de incrementar la visibilidad y el reconocimiento del destino entre profesionales interesados en productos y servicios turísticos de alta gama a través de la gastronomía y el 'lifestyle'. La acción ha contado con la participación de seis empresas de la provincia y ha apostado por un formato experiencial para facilitar el contacto entre los asistentes.

Las jornadas se han dirigido a empresas miembros del foro con intereses en los mercados objeto de la acción y especialmente vinculadas a los segmentos premium, cultural, gastronómico, compras y 'lifestyle'. De esta forma, la promoción ha buscado llegar a profesionales capaces de conectar la oferta de la Costa del Sol con viajeros que demandan experiencias diferenciadas y servicios especializados.

Frente a un encuentro profesional convencional, la acción se ha desarrollado en torno a diferentes experiencias relacionadas con la gastronomía y la cultura. El programa ha incluido un taller de cocina, una cata y una cena networking, y ha finalizado con un espectáculo flamenco.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "el segmento de lujo requiere una promoción muy especializada, en la que no solo presentemos nuestros recursos, sino que seamos capaces de transmitir la experiencia que ofrece el destino. La gastronomía, la cultura, las compras y nuestro estilo de vida son elementos que nos permiten mostrar una Costa del Sol diversa y con capacidad para responder a las expectativas del viajero premium".

Uno de los principales objetivos de las jornadas ha sido el de incrementar el conocimiento de la Costa del Sol en los mercados participantes, poniendo el foco en aquellos productos que mejor encajan con el perfil de un visitante interesado en propuestas exclusivas y personalizadas, y acercar a los profesionales una imagen del destino que va más allá de sus productos turísticos más conocidos.

La iniciativa ha reservado seis plazas para empresas de la provincia, que han podido participar directamente en el encuentro y establecer contactos con los profesionales asistentes. Turismo Costa del Sol ha contado además con el apoyo de una empresa de consultoría para el desarrollo de la acción promocional.

La participación del tejido empresarial constituye un elemento especialmente relevante de estas jornadas, al permitir que las empresas puedan presentar directamente sus productos y servicios y explorar posibles vías de colaboración.

"Queremos que nuestras acciones promocionales se traduzcan también en oportunidades para las empresas de la provincia. Facilitar el contacto directo con profesionales especializados es una forma de favorecer la comercialización y de dar visibilidad a una oferta que cuenta con propuestas de gran nivel en el segmento premium", ha explicado González.

El formato elegido ha buscado precisamente combinar promoción del destino y generación de relaciones profesionales, utilizando elementos vinculados a la identidad y al estilo de vida como hilo conductor.

La gastronomía y el flamenco han formado parte de una experiencia concebida para que los asistentes conozcan algunos de los atributos asociados a la oferta turística española y a la Costa del Sol.

Las jornadas han permitido presentar de forma directa la diversidad de productos relacionados con el turismo de lujo de la provincia y, al mismo tiempo, crear un espacio de trabajo para las seis empresas participantes.

Con esta combinación, Turismo Costa del Sol ha buscado aumentar el reconocimiento del destino y generar nuevas oportunidades en mercados interesados en experiencias premium, culturales, gastronómicas, de compras y lifestyle.