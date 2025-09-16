Turismo.- Málaga Convention Bureau y Costa del Sol conectan con el mercado holandés en un retiro profesional

Málaga Convention Bureau y Costa del Sol conectan con el mercado holandés en un exclusivo retiro profesional - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol, en colaboración con el Málaga Convention Bureau, ha organizado un retiro profesional de gran valor estratégico para el mercado holandés, el cual se celebró Zeist, Países Bajos. El encuentro reunió a diez agencias MICE holandesas junto a cuatro socios del Foro de Turismo de la Costa del Sol con un claro objetivo: fortalecer vínculos comerciales y presentar la amplia oferta del destino, para la organización de reuniones, incentivos, congresos y eventos que termine por atar lazos entre ambos destinos.

Esta acción consiguió combinar una agenda completa para los profesionales con experiencias de un carácter más cultural y gastronómico, ofreciendo de esta manera a los participantes una inmersión directa en los valores diferenciales de la Costa del Sol.

El concepto de retiro permitió crear un espacio de conexión auténtica entre los asistentes. Durante 24 horas, agencias y proveedores compartieron agenda de citas profesionales, talleres y momentos de convivencia en un entorno diseñado para favorecer la interacción y la generación de confianza.

El programa incluyó un 'workshop' especializado, donde se presentaron las fortalezas de la Costa del Sol como destino MICE: infraestructuras de primer nivel, conectividad internacional, diversidad de espacios para eventos y un clima que permite actividades durante todo el año. Asimismo, los socios participantes tuvieron la oportunidad de mostrar de manera personalizada sus servicios y propuestas a los representantes holandeses.

La acción también puso en valor la riqueza gastronómica y cultural de la provincia de Málaga. Los participantes disfrutaron de una cata de vinos malagueños y jamón ibérico, que se convirtió en un momento destacado de la jornada. Además, se organizó una cena 'networking', concebida como un espacio distendido donde estrechar lazos y generar sinergias.

Conscientes de la importancia del bienestar en el mundo empresarial actual, la agenda incluyó también un taller de meditación, aportando un momento de desconexión y equilibrio dentro de un día cargado de actividades. Esta propuesta, innovadora en el contexto de los encuentros MICE, fue recibida con gran interés por parte de los asistentes.

"La Costa del Sol continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para el turismo MICE en Europa. Su amplia oferta hotelera, la variedad de espacios, la profesionalidad de sus proveedores y su excelente conectividad con los principales mercados emisores europeos la posicionan como un lugar de referencia para la celebración de reuniones y congresos internacionales", afirmó Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol.

Con iniciativas como esta, Turismo Costa del Sol y el Málaga Convention Bureau refuerzan su compromiso con la apertura de nuevas oportunidades de negocio y con la promoción activa en mercados estratégicos como el holandés, altamente relevante por su potencial de captación de eventos de carácter internacional.

La acción ha demostrado la efectividad de combinar la agenda profesional con experiencias vivenciales, generando un entorno en el que la Costa del Sol pudo mostrarse como algo más que un destino: como un socio cercano, inspirador y preparado para acoger los eventos más exigentes.