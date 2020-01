UGT-FICA Andalucía exige actividades alternativas en las comarcas afectadas si se cierran centrales térmicas

Publicado 21/01/2020 18:13:43 CET

ANTEQUERA (MÁLAGA), 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT-FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro) a nivel de Andalucía ha exigido este martes en su quinto comité regional que se creen actividades alternativas en las comarcas afectadas por el cierre de centrales térmicas.

Así lo ha trasladado el secretario general, Manuel Jiménez, que ha pedido la derogación de las dos reformas laborales, la del PSOE de 2010 y la del PP de 2012, en especial, "de forma inmediata", de sus aspectos más lesivos, como el artículo 52.2 del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido por acumulación de bajas, la vuelta a la ultraactividad indefinida de los Convenios Colectivos y la prevalencia del convenio sectorial por encima del convenio de empresa para garantizar unos derechos básicos, que no pueden disminuirse.

El quinto comité de UGT-FICA Andalucía ha sido inaugurado por la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, quien ha defendido una transición energética y digital "justa" para "que no se deje en el camino a ningún trabajador", pues se necesitan planes de formación ocupacional para los nuevos puestos que se generen y de adaptación para aquellos trabajadores que requieran nuevas capacidades en sus funciones.

Castilla ha demandado a la Junta de Andalucía "más decisión" y "que vaya donde haga falta ir para buscar carga de trabajo industrial, que la hay", para "que no ocurra como en Airbus", que hace una semana advierte que no va a poder garantizar el empleo este año y a los dos días anuncia 92 nuevos puestos de trabajo en su central de San Pablo Sevilla. "No se puede jugar así con la inquietud y con las expectativas de la plantilla", ha subrayado.

La secretaria general de UGT-A ha recordado que el Índice de Producción Industrial ha bajado en Andalucía un 4,5% y ha reiterado que "la apuesta por la industrialización es la base que debe jugar nuestra comunidad" para mejorar la calidad del empleo y potenciar el valor añadido de nuestras producciones. El V Comité de UGT-FICA Andalucía ha convocado el próximo congreso de esta Federación para el 9 y 10 de junio.