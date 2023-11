UGT valora que medidas de Sánchez en Cataluña "han ido en buena dirección" y aboga por seguir con respeto a Constitución

ANTEQUERA (MÁLAGA), 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha valorado el acuerdo entre PSOE y Sumar y también ha destacado que las medidas en relación con Cataluña que ha hecho el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "han ido en la buena dirección".

"Hoy en Cataluña hay una situación que nada tiene que ver con la que había cuando el señor Rajoy dejó el Gobierno después de haberle convocado a él el referéndum". Por tanto, ha dicho, es "un camino que hay que continuar recorriendo con pleno respeto a la Constitución".

Así lo ha señalado tras preguntas de los periodistas sobre si el sindicato apoya los acuerdos que PSOE está negociando y antes de participar en la inauguración del curso 'Acción climática en la negociación colectiva' en Antequera (Málaga).

De igual modo, ha sostenido que desde UGT "estamos esperando a ver qué es lo que dice la ley", pero, no obstante, "hay una cuestión que a mí me parece fundamental que es respetar el resultado de las elecciones" y "de acuerdo con la Constitución".

"Quiere decir esperar a que las Cortes Generales se reúnan, que los diputados elijan a quien quieren que sea su representante en la Presidencia del Gobierno y, mientras tanto, respetar la Constitución es garantizar que ese proceso salga sin ningún tipo de presión; lo demás no es respetar la Constitución. No se puede decir que se respeta la Constitución y no respetar el Parlamento", ha explicado.

"ESPAÑA NO SE ROMPE"

Por otro lado, ha valorado, además, el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar: "Creo que se le está dando mucha trascendencia a cuestiones que seguramente para muchas personas la tienen, pero para nosotros la tienen relativamente porque tenemos la absoluta certeza de que en el país no va a cambiar nada".

"Que esta historia permanente de que España se rompe --ha continuado--, es un rollo", incidiendo en que "vengan con otro, porque este ya lo hemos escuchado cien mil veces, que se actualicen".

Ha dicho que "España no se rompe, la Constitución no está en juego, no está en peligro y esta es una cuestión que se planteó cuando se dieron los indultos y que se plantea cada vez que se toma alguna decisión para avanzar".

De igual modo, ha añadido que "en España hay una cuestión que no es que yo sea especialmente partidario, no es que me guste especialmente, pero forma parte de la realidad como la vida misma" y es que "cada vez que hay un parlamento fraccionado hay negociaciones con los partidos políticos presentes solo en una comunidad autónoma, o lo que se ha venido a decir los partidos nacionalistas, que no todos son nacionalistas en todas las ocasiones".

En este punto, ha recordado que "eso lo ha hecho el señor Aznar, negociando y acordando el paquete de transferencias más importante que se les ha hecho en la historia de nuestro país en los acuerdos del Majestic".

"En los acuerdos del Majestic se crearon los Mossos d'Esquadra de manera generalizada, se traspasó el tráfico a la Generalitat de Cataluña, salió la Guardia Civil de tráfico de las carreteras de Cataluña... y no se rompió nada", y ha añadido también que "pasaron los puertos a las comunidades autónomas; hoy los presidentes de las comunidades autónomas los nombran los gobiernos de las comunidades autónomas. Y no pasó nada, no se ha roto nada".

Ha agregado que "en Cataluña ha habido un proceso el 1 de octubre del año 17 con unos hechos que necesitamos el conjunto de la sociedad superar" y "estamos en un proceso de superación".