La UMA aprueba nuevos reglamentos sobre formación permanente y evaluación del estudiantado

Consejo de Gobierno de la UMA - UMA

MÁLAGA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha celebrado sesión ordinaria de su Consejo de Gobierno, en la que se han aprobado varias actualizaciones normativas que afectan a la organización académica. La reunión ha abordado, entre otras cuestiones, la renovación de la Normativa de Formación Permanente, la aprobación de un nuevo Reglamento de Evaluación del Estudiantado y la convocatoria de nuevas plazas de profesorado.

La sesión ha comenzado con una declaración institucional por los dos asesinatos machistas ocurridos en las últimas horas en la provincia de Málaga. En nombre de la Comunidad Universitaria, el rector ha manifestado una enérgica condena y el rechazo unánime de la Universidad ante estos crímenes y ha trasladado su apoyo a las familias de las víctimas.

El Consejo ha dado luz verde al nuevo Reglamento de Enseñanzas Propias de Formación Permanente, que sustituye al vigente desde 2023 y se adapta a la estructura del Centro de Formación Permanente recién creado.

El texto regula la oferta de másteres propios, diplomas y cursos de especialización, así como las microcredenciales universitarias, certificaciones de menos de 15 créditos ECTS orientadas a la actualización de competencias específicas.

También contempla la formación dual con entidades externas, fija un máximo de 72 estudiantes por grupo y reserva un 5% de las plazas para personas con discapacidad igual o superior al 33%. El reglamento establece tres modalidades docentes: presencial, virtual e híbrida, ha indicado la UMA en un comunicado.

La sesión ha incluido además la modificación de la normativa del Reglamento del Centro de Formación Permanente, así como la ampliación de la oferta de Formación Permanente con nuevos títulos en Liderazgo y Oratoria, Implantología Oral, Ortodoncia, Microbiota Vaginal y Endometrial, y Gestión de Museos.

EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTADO

De igual modo, el Consejo ha aprobado también el nuevo Reglamento de Evaluación del Estudiantado, que unifica en una sola norma las reglas de calificación y las de progreso. El texto reconoce y regula el uso de inteligencia artificial como apoyo en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación.

La evaluación continua se refuerza como derecho del estudiantado, con el límite de que ninguna prueba aislada podrá representar más del 70% de la calificación final. Se regula una renovada evaluación compensatoria como modalidad excepcional de evaluación, siempre que el estudiantado reúna los requisitos que se exigen.

El reglamento regula además la prueba de autoría para verificar la autenticidad de trabajos y exámenes cuando existan dudas fundadas de fraude.

PLAZAS DE PROFESORADO

Por otro lado, en materia de personal docente e investigador, el Consejo ha aprobado la convocatoria de 24 nuevas plazas: 23 de Profesorado Ayudante Doctor y una de Profesorado Asociado.

Durante la sesión se ha explicado que, con fecha 20 de julio, la Universidad de Málaga ha enviado a la Consejería solicitud de autorización para convocar 18 plazas de profesorado Ayudante Doctor dotadas con cargo al POD 2024/2025 y actualmente cubiertas por profesorado Sustituto.

La sesión ha abordado además la adhesión de la UMA al Clúster Landaluz, el reglamento interno del Instituto Interuniversitario de Investigación en Biorrefinerías, y se ha renovado la composición de la Comisión de Igualdad y la del Comité y subcomités éticos de Investigación.