La UMA asiste a Greencities para promocionar la oferta científico-tecnológica de sus investigaciones

Puesto de la Universidad de Málaga en 'Greencities Urban Intelligence & Smart Mobility' - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha confirmado que está presente, una vez más, en el foro de inteligencia y sostenibilidad urbana Greencities Urban Intelligence & Smart Mobility, donde buscará promocionar la oferta científico-tecnológica de sus grupos de investigación.

El encuentro ha arrancado este martes en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y que, hasta este miércoles, congregará a cerca de un centenar de ciudades y unas 200 compañías y entidades de una veintena de países diferentes.

La UMA ha explicado en un comunicado que se trata del principal encuentro de negocio, networking y conocimiento para las empresas y gestores territoriales, donde se exhibe las soluciones más avanzadas en sostenibilidad, movilidad y digitalización del ecosistema urbano.

El acto inaugural ha reunido a autoridades de todo el panorama nacional y, en concreto, por parte de la Universidad de Málaga ha asistido el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio.

Greencities supone una cita con la innovación, que ya se ha convertido en "la más importante del sur de Europa". "Un referente nacional e internacional en el debate en torno a la transformación urbana, además de un ejemplo del éxito de la colaboración público- privada", tal y como han destacado en su apertura institucional.

OFERTA I+D+I UMA

En esta nueva edición, la UMA cuenta con un puesto propio para promocionar la oferta científico-tecnológica de sus grupos de investigación, representado por el Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Empresa a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), el Link by UMA y la oficina UMA Empresa.

Asimismo, la UMA vuelve a ser 'Silver Partner' del evento y participará en las actividades allí presentes durante las dos jornadas del foro, con el objetivo de aumentar las oportunidades de colaboración con el tejido productivo y otras entidades, además de impulsar la colaboración con empresas para la posible implantación de proyectos pilotos innovadores en el campus.

El emprendimiento será otro de los grandes protagonistas. Así, tendrá lugar una nueva edición de 'Call for Start-ups', una iniciativa para que la que startups nacionales e internacionales tengan la oportunidad de aumentar su visibilidad ante expertos del ámbito inversor y municipal.

El director del Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento, Antonio Peñafiel, formará parte del comité evaluador de los premios, cuyo acto de entrega se celebrará este miércoles en el 'Sustainability Arena'.

También habrá una exposición de prototipos y demostradores "made in UMA" en el puesto: el proyecto sobre concienciación ambiental 'LIFE-V-AI', que busca sensibilizar y movilizar a los responsables políticos y a los ciudadanos sobre esta cuestión mediante juegos inmersivos que utilizan la realidad virtual; un software de Smart cities de Málaga y otras ciudades europeas y 'TENSOLUTION', que promueve el uso de estructuras tensegríticas como solución para una adaptación al cambio climático en zonas urbanas.

Finalmente, son muchos los profesores e investigadores de la UMA que participarán como expertos en los debates previstos durante estos dos días del foro. Por ejemplo, el catedrático Enrique Alba, responsable del grupo NEO, que moderará esta tarde una mesa sobre ciudades eficientes, sostenibles y conectadas, o la responsable de ETC-UMA, Dania Abdul, que estará presente en el análisis sobre el tema 'New Sustainable Generation Comitee'.