UMA y Cifal Málaga presentan una nueva microcredencial que formará sobre modelos de turismo más sostenibles

Presentación de la microcredencial universitaria 'Estrategia, herramientas y modelo de turismo lento' en el Rectorado de la UMA - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López, y la directora de Cifal Málaga, Déborah Salafranca, han presentado este miércoles en el Rectorado la microcredencial universitaria 'Estrategia, herramientas y modelo de turismo lento', una nueva propuesta formativa orientada a responder a los retos actuales del sector turístico y a proporcionar las competencias necesarias para avanzar hacia modelos de turismo más sostenibles, resilientes e integrados en los territorios.

La presentación de esta microcredencial pone de relieve la importancia de la formación especializada como herramienta para acompañar la transformación del turismo, un sector que continúa siendo uno de los pilares de la economía española y un ámbito clave a escala global por su contribución a la generación de riqueza y empleo.

Al mismo tiempo, afronta desafíos relacionados con la presión sobre los recursos naturales, la degradación de ecosistemas, la masificación de determinados destinos y la pérdida de identidad cultural en algunos territorios.

El 'turismo lento' emerge como un enfoque que apuesta por una relación diferente con los destinos. Frente a la lógica centrada en incrementar el número de visitantes, este modelo pone el acento en la calidad de la experiencia, la conexión con el territorio, el respeto a las comunidades locales, el tiempo de estancia y el valor añadido generado en destino, al tiempo que busca reducir los impactos ambientales.

Tanto el rector como la directora de Cifal han enfatizado en la capacidad formativa de esta microcredencial, por el peso que tiene el turismo en Málaga y la Costa del Sol y la presencia universitaria cada vez más fuerte en este sector. Por su parte, el director de este título, el profesor de la UMA Germán Gémar, ha detallado el programa de esta nueva actividad.

PROGRAMA

La microcredencial ofrece una visión integral del turismo lento y de su relación con el desarrollo turístico sostenible. A lo largo de 25 horas de formación, en modalidad 100% online, el alumnado abordará tanto los fundamentos conceptuales como las herramientas para trasladar estos principios a la planificación y gestión turística.

El programa se estructura en diez módulos, que abarcan desde la introducción al turismo sostenible y sus fundamentos hasta el diseño de productos turísticos sostenibles, la planificación y gestión de destinos, la comunicación y el marketing de turismo sostenible, la educación y sensibilización, la legislación, la generación de impacto positivo y el análisis de estudios de caso y buenas prácticas.

Entre las competencias que se trabajarán se encuentran la planificación turística sostenible y la gestión de destinos, el diseño de productos turísticos responsables e innovadores, la evaluación de impactos ambientales y sociales, el desarrollo de estrategias de marketing sostenible y la gestión de proyectos alineados con criterios ESG.

La formación prestará asimismo especial atención al papel de las comunidades locales, al uso de recursos de cercanía y a la capacidad del turismo lento para contribuir a la dinamización de las economías locales, la creación de empleo de calidad y la fijación de población en el territorio.

La iniciativa se enmarca en la necesidad de incorporar la sostenibilidad a la gestión turística y en los compromisos internacionales vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En este caso, la propia microcredencial parte de la consideración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como una guía para el sector turístico y aborda las estrategias necesarias para minimizar los impactos negativos y maximizar las contribuciones positivas de la actividad turística.

En este sentido, organismos internacionales como ONU Turismo han subrayado la importancia de impulsar la capacitación y la formación específica para avanzar hacia un turismo más resiliente e inclusivo.

El programa está dirigido a profesionales del turismo, gestores de destinos, responsables de administraciones públicas, emprendedores, consultores, estudiantes universitarios y personas interesadas en adquirir competencias especializadas en turismo sostenible y turismo lento.

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

El claustro docente, dirigido por el profesor Germán Gémar Castillo, está compuesto por profesionales vinculados a los ámbitos de la gestión, la comunicación, la sostenibilidad y la formación especializada en turismo.

La combinación de contenidos teóricos, herramientas prácticas y análisis de casos permitirá al alumnado aproximarse a experiencias de turismo sostenible desarrolladas en diferentes contextos y analizar su posible adaptación a otros territorios. El último módulo del programa está dedicado precisamente al estudio de casos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, así como a las perspectivas de futuro del turismo lento.

La microcredencial se impartirá a través del aula virtual de Cifal Málaga, con una duración total de 25 horas y un precio de 100 euros. Las clases comenzarán el 28 de septiembre de 2026 y finalizarán el 31 de marzo de 2027 y se llevarán a cabo en formato online y asíncrono.

Con esta microcredencial, Cifal Málaga y la Universidad de Málaga refuerzan su compromiso con una formación universitaria orientada a los grandes desafíos globales, contribuyendo a la generación de conocimiento y competencias que permitan al sector turístico avanzar hacia modelos que integren competitividad, innovación, sostenibilidad y responsabilidad territorial.

La iniciativa apuesta por situar la formación y la capacitación profesional en el centro de la transformación del turismo, promoviendo una visión en la que el éxito de los destinos no se mida únicamente por el volumen de visitantes, sino por la calidad de las experiencias, el bienestar de las comunidades, la conservación del patrimonio y la capacidad de generar valor duradero en los territorios.