La UMA y el Cuerpo Consular de Málaga renuevan el Aula de Mecenazgo con miras a la posibilidad de convertirla en cátedra

La UMA y el Cuerpo Consular renuevan el Aula de Mecenazgo. - UMA

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) y el Cuerpo Consular han renovado este miércoles el Aula de Mecenazgo que mantienen desde 2020, en un acto en el que el rector, Teodomiro López, ha planteado convertirla en Cátedra y ha destacado la dimensión internacional de la institución educativa.

López y el decano del Cuerpo Consular y cónsul honorario de Rumanía, José Luis Ramos Luque, han firmado la adenda que prorroga la vigencia del Aula hasta el 23 de julio de 2027. Al acto también asistieron la cónsul honoraria de Suecia y directora general de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, Isabel Pascual, y la directora académica del Aula, Magdalena M. Martín, junto a una amplia representación de los consulados con sede en Málaga.

En su intervención, el rector ha agradecido en primer lugar su labor al Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, que gestiona las aulas y cátedras de mecenazgo a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) y en concreto ha felicitado a su equipo "por ser uno de los más activos de España" en este ámbito.

López también se ha congratulado de la colaboración con Unicaja y consideró que "este impulso debería servir para dar un paso más y transformar el Aula en una cátedra universitaria". "La adenda permitirá que los proyectos y actividades del Aula sigan creciendo", ha dicho.

El rector ha destacado la internacionalización de la UMA, que recibe a casi 2.000 estudiantes Erasmus de más de 60 países, y ha puesto en valor el proyecto europeo Uninovis.

Por su parte, José Luis Ramos Luque se ha referido a la labor que desarrollan los 54 consulados con sede en Málaga en su relación con instituciones, residentes y turistas; y ha tenido palabras especiales para la relación con la UMA, que permite actos como la recepción de estudiantes Erasmus y la celebración de congresos y jornadas.

El Aula nació con el convenio firmado el 24 de julio de 2020 como estructura específica para desarrollar actividades formativas y de difusión del conocimiento, especialmente en el campo de las relaciones institucionales e internacionales.

Entre sus objetivos figura promover la formación y la transferencia de conocimiento en torno a las misiones diplomáticas y consulares. Para ello contempla cursos, conferencias, congresos, simposios, talleres, publicaciones y apoyo a trabajos fin de grado y fin de máster.

El Cuerpo Consular actúa como mecenas de las actividades del Aula, junto a Unicaja. La dirección del Aula corresponde a una Comisión de Seguimiento paritaria, que aprobó esta prórroga el pasado 13 de abril.