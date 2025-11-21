UMA y Euses Málaga firman un protocolo para estudiar la viabilidad de un centro adscrito en Torremolinos

Euses Málaga ha presentado una solicitud formal al Ayuntamiento de Torremolinos para convocar un concurso público que permita destinar a uso docente el edificio municipal de la Plaza Pablo Ruiz Picasso, actualmente sin uso tras su rehabilitación - UMA - EUSES MÁLAGA

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) y el centro universitario Euses Málaga, del grupo educativo metrodora, han suscrito un Protocolo General de Actuación para analizar la viabilidad de iniciar los trámites ante la Junta de Andalucía para la creación de un centro universitario adscrito en la ciudad malagueña de Torremolinos.

Así lo han dado a conocer ambas entidades en un comunicado conjunto en el que destacan que la iniciativa aspira a reforzar la oferta de educación superior en la provincia, mediante la colaboración público-privada.

El convenio prevé el estudio para la implantación de tres grados que complementen la oferta actual de la UMA en áreas de alta demanda profesional: Odontología, Gestión de Industrias Biofarmacéuticas y Biotecnológicas, y Producción de Música y Sonido para la Industria del Entretenimiento.

El rector de la UMA, Teodomiro López, ha manifestado que la Universidad de Málaga ya cuenta con experiencias "extraordinariamente positivas", con centros concertados en Ronda y Antequera, y ha destacado que la colaboración con Euses Málaga abre la posibilidad de "explorar nuevas áreas de conocimiento", siempre con el compromiso de "garantizar la calidad y el rigor académico" que caracterizan a la universidad.

Por su parte, Euses aporta al proyecto más de 25 años de experiencia con su red de centros universitarios adscritos en Cataluña, vinculados a instituciones como la Universidad de Girona, la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad de Barcelona, especializados en salud, deporte y tecnología digital.

Jordi Roche, presidente de metrodora, afirma que la alianza con la UMA supone "un paso decisivo para crear un proyecto universitario sólido, innovador y con vocación de servicio". Roche subraya que Euses aporta "experiencia, recursos y un modelo formativo de calidad" con el objetivo de ampliar la oferta educativa y "abrir mayores oportunidades a los jóvenes andaluces, fortaleciendo el futuro académico y profesional de la región".

CAMPUS DE 4.000 METROS CUADRADOS

En torno a este proyecto, Euses Málaga ha presentado una solicitud formal al Ayuntamiento de Torremolinos para convocar un concurso público que permita destinar a uso docente el edificio municipal de la Plaza Pablo Ruiz Picasso, actualmente sin uso tras su rehabilitación.

La propuesta contempla transformar el inmueble en un campus universitario de 4.000 metros cuadrados, con inversión y gestión a cargo de Euses, incluyendo equipamiento docente para formación universitaria y profesional.

El nuevo campus se prevé como un impulso económico y cultural para Torremolinos, facilitando la llegada de estudiantes, dinamizando el entorno y generando empleo cualificado en sectores estratégicos.