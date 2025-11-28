Unicaja y Apymer mantienen colaboración para impulsar la actividad de los empresarios de comarcas de Ronda y Guadalteba

El director de Zona de Málaga Interior de Unicaja, Manuel Artacho, y el presidente de Apymer, Francisco Javier Vázquez. - UNICAJA

MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja vuelve a mostrar un año más su apoyo a los comerciantes de las comarcas malagueñas de Ronda y Guadalteba, y, para ello, renueva la colaboración que mantiene desde hace más de tres décadas con la asociación Apymer. Este acuerdo responde al compromiso del banco con el tejido productivo, especialmente con pymes y trabajadores autónomos.

A través de este nuevo acuerdo la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de las Comarcas de Ronda y Campillos (Apymer) se adhiere al convenio firmado recientemente por Unicaja y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

El objetivo, han precisado en un comunicado, "no es otro que facilitar productos y servicios financieros en condiciones ventajosas a las entidades que forman parte de esta organización con la finalidad de facilitar su actividad diaria y fomentar inversiones".

Este convenio ha sido suscrito por el director de Zona de Málaga Interior de Unicaja, Manuel Artacho, y el presidente de Apymer, Francisco Javier Vázquez.

El propósito común de ambas entidades es favorecer el tejido empresarial de estas dos comarcas malagueñas. Para ello, Unicaja establece las herramientas financieras que ayuden a estos profesionales a reforzar la liquidez de sus negocios de cara a su actividad diaria, así como a facilitar el impulso económico y respaldar el empleo, siempre garantizando un desarrollo sostenible.

Así, tal y como ha señalado el director de Zona de Málaga Interior de Unicaja, "para nosotros, las pymes y los autónomos son colectivos claves de nuestra política de financiación, sobre todo en lo referido a Andalucía y, concretamente, a Málaga y su provincia". Por ello, ha apuntado que estos profesionales ocupan "uno de los puestos centrales del plan estratégico de la entidad".

Por su parte, el presidente de Apymer ha indicado que, "para nuestro ámbito de actuación, Unicaja siempre ha sido un socio estratégico, tanto por su amplia oferta de servicios como por su presencia en multitud de pueblos y ciudades donde tenemos asociados".

Por otro lado, han valorado que Unicaja "es consciente de que el segmento empresarial es determinante para dinamizar la economía. Ante esto, y con el objetivo de contribuir a impulsar la competitividad, la innovación y la creación de empleo, pone en valor el respaldo financiero que ofrece, así como su asesoramiento especializado".

OFERTA DIVERSIFICADA

Por todo ello, este convenio incluye una completa oferta de productos y servicios financieros específicos, en condiciones ventajosas, dirigidos a satisfacer las necesidades de las empresas y los profesionales autónomos de esta asociación empresarial.

Apymer es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1981 y que tiene como objetivo representar, fomentar, defender y gestionar los intereses profesionales comunes de las empresas de esta zona de Málaga en relación con las administraciones o cualquier otra entidad pública o privada.