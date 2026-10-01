Unicaja y Diputación de Málaga llevan 40 actuaciones a peñas flamencas de 32 municipios de la provincia

Diputación de Málaga y Unicaja llevan 40 actuaciones a peñas flamencas de 32 municipios de la provincia. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Diputación de Málaga llevarán en octubre y noviembre un total de 40 actuaciones a peñas flamencas de 32 municipios de la provincia en el marco del circuito 'Nos vemos en tu peña', en el que participarán artistas como Antonia Contreras, Luis Perdiguero, Francis Bonela, Luisa Chicano o Isabel Guerrero.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha presentado este jueves el circuito 'Nos vemos en tu peña', organizado en colaboración con la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga y con el patrocinio de Unicaja. En el acto también ha participado el gerente de Negocio Institucional de la entidad financiera, José Antonio Sánchez Garrido.

El circuito se estructura en tres ciclos: 'El baile por bandera', 'Málaga cantaora' y 'De peña en peña', y recorrerá 32 municipios de la provincia a partir del próximo 10 de octubre y hasta el 29 de noviembre.

"Esta es una cita casi obligada ya en el calendario del flamenco en Málaga, por ser muy esperada por las peñas, los artistas y los aficionados", ha señalado el diputado de Cultura.

En 'Nos vemos en tu peña' participarán 40 artistas --30 cantaores y diez bailaores--; entre ellos, Luisa Chicano, Carmen Camacho, Ana Pastrana, Fátima Navarro, Antonia Contreras, Luis Perdiguero, Francis Bonela, Pepe de Campillos, El Polaco, José Manuel Fernández, Isabel Guerrero, Rocío Bazán, Genara Cortés y Virginia Gámez.

El circuito recorrerá las peñas flamencas federadas que se encuentran en las localidades malagueñas de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Álora, Antequera, Arriate, Benalmádena, Campillos, Casarabonela, Coín, Colmenar, Cómpeta y Cuevas de San Marcos.

También las que se encuentran en los municipios de El Burgo, Fuengirola, Guaro, Humilladero, Málaga, Marbella, Mijas, Monda, Nerja, Ojén, Rincón de la Victoria, Riogordo, Ronda, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torremolinos, Valle de Abdalajís y Vélez-Málaga.

López Mestanza ha dado la bienvenida al nuevo presidente de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga, Antonio Gavilán, y ha recordado a los dos anteriores, Diego Pérez y Juan Recio, "quienes hicieron una extraordinaria labor al frente de este colectivo y siempre tuvimos una constante colaboración con ellos".

Según ha destacado, el formato del circuito "permite acercar el buen flamenco a un espacio reducido para que el aficionado pueda interiorizar mejor el cante y el toque" y ha resaltado la labor de las peñas flamencas "por mantener viva la llama del arte jondo en todos los rincones de la provincia".

En esta misma línea, el gerente de Negocio Institucional de Unicaja ha aplaudido que "este circuito permita acercar el flamenco a los municipios y mantener vivas las peñas como espacios de encuentro en torno a la cultura y las tradiciones".

Al respecto, Sánchez Garrido ha indicado que "para Unicaja, es importante apoyar iniciativas que contribuyan a que la cultura siga estando presente y accesible en distintos puntos de la provincia", al tiempo que ha puesto en valor la colaboración con la Diputación y la Federación Provincial de Peñas Flamencas para "preservar y difundir una expresión artística tan vinculada a la identidad andaluza".

Por su parte, Antonio Gavilán, responsable de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga ha agradecido a la Diputación y a Unicaja que se haya podido poner en marcha, "un otoño más", el circuito 'Nos vemos en tu peña', que en esta edición está dedicado a la memoria del luthier malagueño Pedro Maldonado, fallecido el 16 de abril de 2020 a los 90 años.

Aunque nacido en Loja (Granada), Maldonado fue el constructor de guitarras más emblemático y conocido en el mundo de la sonanta flamenca de la historia de Málaga. Desde su taller de la avenida de Velázquez, en la barriada de Sixto, han salido guitarras para todos los continentes.

Entre sus clientes, se encuentran guitarristas clásicos de la talla de Los Romeros, Eliot Fisk, Jan Wolf, Cecilia Peigel, Angelo Gilardino, Francisco Doblas y Arturo F. Jasso, y tocaores flamencos como Manuel Cano, Merengue de Córdoba, Paco de Antequera, Parrilla de Jerez, Moraíto, Vicente Amigo, Antonio Losada, Antonio Soto, Paco Javier Jimeno y Andrés Cansino, entre otros.