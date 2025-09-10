Unicaja y Octopus Energy se unen para impulsar el ahorro energético en los hogares

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y Octopus Energy han firmado un acuerdo para llevar las energías limpias a más hogares y contribuir así a la transición energética.

Así lo han informado desde Unicaja en una nota, en la que han indicado que para ello, la compañía energética pone a disposición de los clientes y empleados de la entidad sus servicios, además de facilitar el acceso a información y recursos con los que apoyar a los hogares en el ahorro de sus facturas de luz.

Esta alianza, han apuntado, nace "del compromiso compartido por acelerar la transición energética, acompañando a las personas con la información como palanca estratégica para impulsar la electrificación y mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de los hogares".

La oferta de Octopus Energy está accesible a través de la web de Unicaja, en el apartado 'beneficiaT'. Actualmente, los clientes de la entidad bancaria pueden acceder a ofertas exclusivas tanto en la contratación de tarifas de electricidad y gas como en la adquisición de cargadores de vehículos eléctricos.

El reto de la sostenibilidad, en todas sus facetas, es asumido por Unicaja como una oportunidad de desarrollo y de mejora en su gestión diaria. Esta visión se traduce también en una oferta concreta de soluciones de financiación sostenible, como la Hipoteca Oxígeno, préstamos para movilidad eléctrica o rehabilitación energética y productos específicos para el sector agroalimentario sostenible, entre otros.

El director de Banca Digital y Remota de Unicaja, Joaquín Sevilla, ha señalado que "en el actual contexto en el que la eficiencia energética y la sostenibilidad son prioritarios para los hogares, empresas e instituciones, Unicaja tiene el compromiso de ofrecer las mejores soluciones que se adapten a las necesidades de las personas".

"Nuestra alianza con Octopus Energy nos ayuda a avanzar en este sentido. Además, la entidad ha asumido un rol activo y transversal, incorporando los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) en su estrategia de gestión e impulsa una transformación que combina responsabilidad, innovación y visión de futuro", ha dicho.

Por su parte, han señalado en la nota que Octopus Energy está revolucionando el mercado eléctrico en España con iniciativas diseñadas para empoderar a las personas en la toma de decisiones relacionadas con la energía. Fruto de este objetivo, la compañía, que ha superado los 350.000 clientes en España, ha desarrollado en los últimos meses diversas iniciativas de ahorro energético y consumo responsable.

El CEO de Octopus Energy España, Roberto Giner, ha indicado que "la energía y las finanzas son dos grandes pilares en la vida de cualquier hogar. Esta alianza con Unicaja nos permite acercar el ahorro energético a más personas, con la confianza y la capilaridad de una entidad que comparte nuestros valores. Juntos queremos hacer fácil lo difícil: que cualquier familia pueda pasarse a la energía verde, sin complicaciones y sin pagar de más".

Con este acuerdo, Unicaja "refuerza su compromiso con la eficiencia energética y amplía su posicionamiento como entidad que impulsa inversiones responsables". A través de la colaboración con Octopus Energy, los clientes y empleados de la entidad financiera no solo podrán beneficiarse de una reducción en su factura de la luz, sino que permite revalorizar sus viviendas al mejorar su eficiencia energética.

Según han señalado, la alianza nace "con una propuesta clara y de largo plazo: acompañar a las personas en su transición hacia un modelo energético más eficiente, a través de información, asesoramiento y servicios accesibles".

En el futuro está previsto ampliar esta colaboración con nuevas iniciativas conjuntas que refuercen el compromiso compartido de ambas entidades con la educación, la innovación y el impulso de decisiones responsables en materia energética.