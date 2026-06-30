Unicaja refuerza su apoyo a los gestores administrativos de Málaga con una nueva oferta financiera para el colectivo

De izquierda a derecha, la presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga, Virginia Martín, y el director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera, durante la firma de renovación de un convenio de colaboración - UNICAJA

MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha renovado su convenio de colaboración con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga con el objetivo de seguir ofreciendo al colectivo una amplia gama de soluciones financieras y servicios adaptados a las necesidades de su actividad profesional.

El acuerdo ha sido suscrito por el director territorial de Unicaja en Málaga, Francisco José Reguera, y la presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga, Virginia Martín, y consolida la colaboración que ambas entidades mantienen desde hace años en apoyo de este colectivo.

A través de esta renovación, el Colegio y sus cerca de 300 colegiados podrán acceder a una oferta específica de productos y servicios diseñada para facilitar el desarrollo de su actividad, mejorar la gestión de sus despachos y dar respuesta a las necesidades financieras derivadas de su ejercicio profesional.

Por parte de Unicaja, Francisco José Reguera ha destacado que "los gestores administrativos desempeñan una función esencial como colaboradores de empresas, autónomos y particulares, contribuyendo al buen funcionamiento de la actividad económica y empresarial".

"Desde la entidad queremos seguir acompañando a este colectivo con soluciones adaptadas a sus necesidades y reforzar nuestra cercanía a los profesionales que generan valor en nuestro entorno", ha apostillado.

Asimismo, ha señalado que "la renovación de este convenio refleja el compromiso de Unicaja con los colegios profesionales y con el tejido productivo malagueño, favoreciendo el acceso a herramientas y servicios que contribuyan a impulsar el crecimiento de la actividad profesional en un entorno cada vez más digitalizado y competitivo".

Por su parte, Virginia Martín ha indicado que "la renovación de este convenio con Unicaja supone seguir fortaleciendo una alianza estratégica para nuestro colectivo. Los gestores administrativos desempeñamos una labor esencial de acompañamiento y asesoramiento a ciudadanos, autónomos y empresas, y este acuerdo facilita a nuestros colegiados el acceso a soluciones financieras adaptadas a la realidad de sus despachos y su actividad diaria. Desde el Colegio seguimos trabajando para generar valor añadido y nuevas ventajas para la profesión".

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Con este acuerdo, han valorado en un comunicado, Unicaja "continúa reforzando su colaboración con colegios profesionales, asociaciones empresariales y organizaciones representativas de distintos sectores económicos, contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial y profesional de su ámbito de actuación".

Precisamente, Unicaja apuesta por acompañar a las empresas, autónomos y profesionales en el desarrollo de su actividad, una línea de actuación que ocupa un lugar destacado en el Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad.

A través de una oferta especializada y de una atención cercana, Unicaja impulsa soluciones adaptadas a las necesidades de cada colectivo profesional, contribuyendo al fortalecimiento del tejido económico y empresarial de su ámbito de actuación.

El Colegio Oficial de Gestores Administradores de Málaga aglutina a los profesionales encargados de asesorar a pymes, autónomos y particulares en las diferentes tramitaciones con la Administración. Fundado en 1953, tiene como principales retos, presentes y futuros, la formación para colegiados y profesionales como eje vertebrador de la actividad diaria de la institución, y, de forma conjunta con la administración pública, la tramitación electrónica y la agilización de los trámites administrativos.