Unicaja refuerza compromiso con la Agrupación de Cofradías de Málaga con la renovación de su convenio de colaboración

De izquierda a derecha, el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, José Carlos Garín. - UNICAJA

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga han renovado su tradicional convenio de colaboración, que tiene como objetivo facilitar el desarrollo de la actividad de este organismo cofrade, el más antiguo de España, con más de un siglo de historia, así como la labor de las 41 hermandades que lo integran.

Para ello, la entidad financiera pone a su disposición soluciones financieras con las que respaldar los proyectos del decano organismo cofrade, han indicado en un comunicado. El acuerdo, que viene firmándose desde hace casi 20 años, ha sido suscrito por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, José Carlos Garín.

El respaldo a la labor de la Agrupación de Cofradías se enmarca en las actuaciones que desarrolla Unicaja para contribuir a la promoción, divulgación y fomento de la Semana Santa de Málaga.

El CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha destacado la importancia de este acuerdo, que "refuerza nuestro compromiso con la Agrupación de Cofradías, poniendo a su disposición una oferta completa de productos y servicios adaptados a sus necesidades para facilitar el desarrollo de su actividad".

Además, ha subrayado el papel que desempeñan las cofradías en Málaga: "Son depositarias de valores sociales, religiosos, culturales e histórico-artísticos, y contribuyen de manera decisiva a generar actividad social, cultural y asistencial en la ciudad. Para Unicaja, apoyar esta labor forma parte de nuestro modelo de negocio de proximidad a nuestros territorios de actuación".

Por su parte, desde la Agrupación de Cofradías, su presidente, José Carlos Garín, ha valorado "la solidez y continuidad de una colaboración que, año tras año, permite a nuestras hermandades y cofradías seguir desarrollando su labor cultural, social y patrimonial con mayores garantías".

Asimismo, ha agradecido "el compromiso" de Unicaja, destacando que "este acuerdo no solo facilita la gestión diaria de la Agrupación y de las 41 corporaciones que la conforman, sino que también contribuye al fortalecimiento de una Semana Santa que es motor de identidad, tradición y economía para Málaga".

Con el objetivo de contribuir a facilitar la actividad tanto de la Agrupación de Cofradías como de las corporaciones nazarenas, el acuerdo contempla una completa oferta de productos y servicios financieros, en condiciones favorables, diseñada para satisfacer sus necesidades y el desarrollo de su actividad.

Dentro de esta oferta, destacan productos y servicios como operaciones de financiación para inversiones; cuenta corriente con condiciones especiales; servicios específicos para gestión de cobros y pagos y para la tramitación de los impuestos, o una amplia gama de servicios digitales.

Asimismo, también resaltan, entre otros aspectos, los seguros. Se trata de pólizas, tanto colectivas como individuales, dirigidas a asegurar y cubrir accidentes; contingencias; daños en casas hermandades y museos, y Responsabilidad Civil y Patrimonio.

AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, fundada el 21 de enero de 1921, es la primera institución de tal naturaleza que se constituyó en España con el fin de representar y coordinar sus intereses y las celebraciones de carácter público.

Su constitución respondía a la intención de aunar a todas las corporaciones nazarenas de la capital malagueña para realzar los desfiles procesionales de la Semana Mayor de Málaga y fomentar la colaboración entre las propias hermandades de Pasión.

Actualmente, agrupa a 41 cofradías, con un refrendo social directo que ronda los 80.000 hermanos. Entre sus principales actividades, destacan tanto la organización de los cortejos procesionales de la ciudad como la promoción y divulgación de la Semana Santa malagueña, siendo también destacable la labor social y asistencial que promueve como institución, al margen de las que, de manera particular, llevan a cabo las corporaciones agrupadas.