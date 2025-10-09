Unicaja renueva su acuerdo con CEM y ofrece una línea de financiación para respaldar a las empresas de Málaga

Firma del convenio entre el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de CEM, Javier González de Lara. - UNICAJA

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja colabora, un año más, con la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y vuelve a habilitar una línea de financiación con el objetivo de respaldar al sector empresarial malagueño y "contribuir a reforzar su liquidez de cara a su actividad diaria".

Así lo han informado desde la entidad financiera en una nota, en la que han señalado que esta colaboración ha quedado reflejada en el convenio suscrito por el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, y el presidente de CEM, Javier González de Lara, que "viene a reforzar la relación existente entre ambas entidades desde hace años".

De esta manera, la entidad financiera ofrece a los más de 40.000 autónomos y pymes y al centenar de asociaciones que forman parte de CEM una completa oferta específica de productos y servicios, en condiciones ventajosas y enfocados a facilitar la actividad y acometer las inversiones del sector.

Desde la entidad financiera han destacado que mantiene "una estrecha colaboración con CEM desde su origen fundacional", habiéndose suscrito en años anteriores convenios para facilitar la financiación a las empresas malagueñas "en condiciones preferentes".

De hecho, la renovación de este acuerdo se enmarca "en el interés general de la entidad financiera por contribuir al desarrollo de actuaciones dirigidas a favorecer el tejido empresarial, facilitar el impulso económico y respaldar el empleo de Málaga y su provincia", han incidido.

El objetivo es facilitar financiación a empresas radicadas en Málaga con la finalidad de seguir fomentando inversiones, incentivando el comercio exterior y respaldando la expansión y el desarrollo de proyectos estratégicos del sector empresarial de la provincia malagueña.

La empresa, en general, y la pyme, en particular, continúan siendo uno de los colectivos claves de la política de financiación de Unicaja, especialmente en lo referido a Andalucía y, concretamente, a Málaga. Así, la entidad tiene como uno de los ejes prioritarios de negocio la financiación de empresas, determinantes para la dinamización de la economía y la creación de empleo.

Para Unicaja, "es fundamental que su catálogo de productos y servicios y sobre todo su agilidad a la hora de resolver las propuestas de estos profesionales posibiliten el impulso y el progreso de sus negocios".

En concreto, han detallado que dentro de esa "completa" oferta de productos y servicios en condiciones ventajosas, destacan aquellos orientados a dar cobertura a las necesidades de liquidez de estos segmentos, así como los que permiten acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos de inversión.

También refuerza los servicios no financieros, que, a través de alianzas con firmas líderes en sus respectivos sectores, son puestos a disposición de autónomos y pymes. De hecho, para potenciar la operatividad de estos acuerdos y los beneficios que conllevan para este segmento de clientes, la entidad concentra estas soluciones profesionales exclusivas en un único espacio en su página web comercial, denominado 'SolucionaT'.

Además, han dicho que al ser "conscientes de la importancia del canal online", Unicaja pone a disposición de este sector las ventajas de la banca digital, con el desarrollo de aplicaciones para dar servicio a los comercios y empresas.

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Málaga integra a pymes y autónomos de la provincia, que superan las 40.000 altas en la Seguridad Social. Entre sus objetivos, está propiciar las relaciones entre las entidades financieras y el tejido productivo malagueño para facilitar el normal desarrollo de su actividad.