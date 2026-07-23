Unicaja y la UMA impulsan la nueva Cátedra sobre Gestión de Riesgos, Sostenibilidad y Digitalización de la Empresa

Juan Ignacio Peinado, catedrático y director de la Cátedra Empresa de la UMA ; María Belén González Fernández, catedrática y secretaria del Área de Derechos Privado Especial de la UMA; Evaristo Ramírez Llamas, director de Estrategia y Sostenibilidad - UNICAJA

MÁLAGA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Universidad de Málaga (UMA) han puesto en marcha la Cátedra de Gestión de Riesgos, Sostenibilidad y Digitalización de la Empresa, una iniciativa orientada a fortalecer la formación, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en tres ámbitos clave para el futuro de las organizaciones empresariales.

Unicaja participa en el proyecto como mecenas fundador y formará parte de su Comisión de Seguimiento (órgano máximo de dirección encargado de definir las líneas de actuación, aprobar las actividades y supervisar su desarrollo y resultados), donde la entidad estará representada por Evaristo Ramírez Llamas, director de Estrategia y Sostenibilidad.

Esto que refleja, según explican desde la organización, el carácter estratégico de la Cátedra y su conexión con ámbitos clave como la gestión de riesgos, la sostenibilidad, la digitalización y la toma de decisiones empresariales.

El acuerdo, suscrito por el director general de Estrategia y Gabinete del Consejero Delegado de Unicaja, Manuel Guerrero, y el rector de la UMA, Teodomiro López, sitúa la cátedra como un espacio estable de colaboración entre universidad, empresas e instituciones.

Su objetivo es facilitar la capacitación de estudiantes y profesionales en ámbitos que se han consolidado como determinantes para el desarrollo y la competitividad empresarial.

Esta cátedra centrará su actividad en el estudio, la formación y la divulgación en materia de gestión de riesgos, sostenibilidad y digitalización de la empresa, prestando especial atención a los riesgos regulatorios y al papel estratégico de la función jurídica, de cumplimiento y de gobierno corporativo.

Todo ello en un contexto empresarial marcado por mayores exigencias regulatorias, la evolución de los estándares ESG, la transformación digital y la necesidad de avanzar hacia modelos de negocio más competitivos y sostenibles.

Entre sus líneas de actuación, se incluyen la organización de jornadas y seminarios especializados, la puesta en marcha de programas formativos para estudiantes y profesionales, el impulso de publicaciones técnicas y el desarrollo de proyectos de investigación y transferencia con aplicación directa en la empresa.

También se promoverá la participación del alumnado en iniciativas vinculadas al entorno empresarial. La iniciativa está impulsada por el Departamento de Derecho Privado Especial de la Universidad de Málaga, a través del Área de Derecho Mercantil.

Su dirección técnica estará a cargo del catedrático Juan Ignacio Peinado Gracia, mientras que la secretaría de coordinación corresponderá al profesor Jorge Manrique de Lara Jiménez.

El director general de Estrategia y Gabinete del Consejero Delegado de Unicaja, Manuel Guerrero, ha indicado que "los ámbitos sobre los que se articula esta cátedra están estrechamente vinculados a algunos de los principales retos que afrontan las empresas y las instituciones".

En este sentido, ha añadido que "la gestión de riesgos, la sostenibilidad y la transformación digital forman parte de las prioridades estratégicas de Unicaja". Asimismo, ha destacado el valor de esta colaboración para "impulsar la formación especializada y reforzar la conexión entre la universidad y el tejido empresarial, contribuyendo a trasladar conocimiento útil a la actividad económica".

El rector de la UMA, Teodomiro López, ha destacado que la nueva cátedra supone "una apuesta más por la colaboración público-privada" para acercar el conocimiento universitario a los principales desafíos del tejido empresarial.

En este sentido, ha subrayado que "la gestión de riesgos, la sostenibilidad y la digitalización son hoy ejes esenciales para la competitividad de las empresas", por lo que ha defendido el papel de la Universidad en la mejora de la formación, el impulso de la investigación aplicada y la creación de espacios de transferencia que respondan a las necesidades reales del entorno empresarial.

La Cátedra de Gestión de Riesgos, Sostenibilidad y Digitalización de la Empresa celebrará su acto de presentación y primera sesión divulgativa el próximo 21 de septiembre en el Rectorado de la Universidad de Málaga, situado en la avenida Cervantes.

Esta jornada servirá para dar a conocer sus objetivos, líneas de trabajo y primeras actividades, así como para generar un espacio de encuentro inicial entre universidad, empresas, instituciones y profesionales vinculados a la gestión de riesgos, la sostenibilidad y la digitalización empresarial.

COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD

La participación de Unicaja en esta iniciativa se enmarca en su estrategia de transformación, que incorpora la digitalización, la mejora del modelo de relación con el cliente y el crecimiento sostenible como ejes de actuación, así como en su compromiso con el desarrollo económico y la transferencia de conocimiento en los territorios en los que opera.

De hecho, mantiene una estrecha vinculación con empresas, autónomos y emprendedores, a los que acompaña en sus procesos de crecimiento y adaptación a un entorno marcado por la transformación digital, la sostenibilidad y las nuevas exigencias regulatorias.

Asimismo, esta colaboración se suma a otras actuaciones que Unicaja viene desarrollando en el ámbito universitario, en línea con su compromiso con la formación, la investigación y el impulso del talento, y con su objetivo final de favorecer la generación y transferencia de conocimiento.