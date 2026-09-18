La Unidad de Buceo de la Armada en Cádiz neutraliza un proyectil recuperado por un pesquero en Fuengirola (Málaga)

Proyectil recuperado y neutralizado tras ser encontrado en aguas del Estrecho por un pesquero. - ARMADA ESPAÑOLA

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de desactivación de explosivos de la Unidad de Buceo de Cádiz (Unbudiz), perteneciente a las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz y con base en la Estación Naval de Puntales, ha neutralizado un proyectil de cinco pulgadas recuperado por un pesquero en Fuengirola (Málaga). El artefacto corresponde a un proyectil de artillería del primer tercio del siglo XX.

Según ha explicado la Armada en una nota, los hechos ocurrieron el día 16 con el apoyo del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, ya que tras recibir el aviso, y de acuerdo con el protocolo conjunto establecido, la Guardia Civil inició las actuaciones con la Armada, a través del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima, en el Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima.

Una vez en la zona, el equipo embarcó en el pesquero a través de la embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y tras realizar la correspondiente identificación, los especialistas confirmaron que se trataba de un proyectil de mediano calibre y que se encontraba en condiciones seguras para su transporte. Así, se procedió a trasladarlo a una zona segura para su posterior neutralización, con el objetivo de minimizar los riesgos.

La Armada ha destacado la peligrosidad de estos artefactos a pesar de llevar tiempo sumergidos, ya que su carga explosiva puede permanecer intacta y sus sistemas de activación pueden resultar inestables si se manipulan. Por ello, ha señalado que ante cualquier hallazgo, se debe informar a las autoridades para que sean identificados y neutralizados por personal especializado.

Las Unidades de Buceo de la Armada, están integrada en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), y cuentan con personal especialista en desactivación de artefactos explosivos submarinos (EOD) y buceadores especializados en técnicas de inutilización de minas, siendo los únicos capacitados para realizar este tipo de tareas. En el ámbito marítimo y litoral, esta actividad es competencia de la Armada, ha recordado.