Unidas Podemos critica "competencia desleal" que sufren taxis frente a VTC y pide "poner coto" a multinacionales

MÁLAGA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Unidas Podemos (UPporMálaga) ha criticado "la competencia desleal que sufren nuestros taxistas a manos de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en Málaga".

"Los vehículos que actualmente operan como VTC son el mismo número que lo hacen bajo licencia de taxi. Exigimos al Ayuntamiento y a la Junta que pongan coto a las multinacionales de las VTC y que apoye al sector del taxi como servicio público esencial", han incidido.

La concejala de UPporMálaga Remedios Ramos ha subrayado que esta situación "se agudiza" en la época estival o con la llegada de la feria y la presencia de los VTC se transforma "en una avalancha, en una invasión".

Ramos ha recordado que "tanto Cabify como Uber son las grandes multinacionales dueñas de los vehículos con conductor, eso se traduce en que no tributan en nuestra ciudad, que esos ingresos, ese dinero que se les paga a esas plataformas no revierten aquí, no generan riqueza".

"Desde UPporMálaga apoyamos al sector del taxi que está sufriendo competencia desleal, está sufriendo las consecuencias postpandemia tras dos años paralizados y ahora se encuentran con que no hay control", ha concluido.