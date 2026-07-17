La Universidad de Málaga cierra sus Cursos de Verano con casi 2.100 inscritos y la participación de más de 200 ponentes

El rector de la UMA, Teodomiro López; Eugenio Luque, director de la Fguma; José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja y embajador de Marca Ejército, y Pedro Luis Gómez, coordinador del Curso 'Ejército y sociedad: la fuerza de los valores'. - JAVIER DIAZ-UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXIV edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA) finaliza este viernes habiendo conseguido reunir a cerca de 2.100 personas entre sus sedes de Marbella, Vélez-Málaga, Ronda y la capital.

De esta manera, esta edición se ha convertido en una de las más exitosas de parte del público, con alumnado de todas las edades interesado en ampliar sus conocimientos, dialogar con especialistas de primer nivel y abrir su mente, según afirma la UMA.

31 actividades, incluyendo las que tendrán lugar esta tarde, han conformado esta oferta que comenzó el 30 de junio y que ha contado con la participación de más de 200 ponentes. El cierre será el concierto solidario a favor de Cudeca que se llevará a cabo esta noche en el Balneario.

UN SEMINARIO DEDICADO A LAS FUERZAS ARMADAS

El Curso 'Ejército y sociedad: la fuerza de los valores' ha reunido a los jefes del Estado Mayor del Ejército de Tierra de España, Amador Enseñat y Berea; y Portugal, Eduardo Manuel Méndez-Ferrão, respectivamente.

El seminario ha sido inaugurado por el rector de la UMA, Teodomiro López; Eugenio Luque, director de la Fguma; José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja y embajador de Marca Ejército, y Pedro Luis Gómez, coordinador del Curso.

Domínguez ha impartido la conferencia 'Ejército, geoeconomía y sociedad: el valor económico de la defensa nacional' y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre la ponencia 'Málaga y las Fuerzas Armadas: La Legión y Málaga 100 años de historia'.

"Estamos en un momento dulce en el que la sociedad en general valora a las Fuerzas Armadas, creo que es la institución con mayor respaldo de la sociedad en las últimas encuestas", ha manifestado Enseñat y Berea.

REGULACIÓN Y LÍMITES ANTE EL IMPACTO DE LAS PANTALLAS

La neurorradióloga María Vidal ha reclamado una mayor responsabilidad institucional, regulación y límites de edad frente al uso de la tecnología, especialmente durante la infancia y la adolescencia.

La especialista ha participado este viernes en el Curso de Verano de la UMA '¿Quieres ser el escultor de tu propio cerebro?'. Durante la ponencia 'La salud digital y la neurotecnología, al servicio de la plasticidad neuronal', la presidenta de la Asociación Educación Digital Responsable ha señalado que las familias son cada vez más conscientes y están preocupadas por el impacto de las pantallas, aunque todavía carecen de información "contundente y objetiva" para tomar decisiones.

A esta falta de orientación se suma, según ha contado, la presión de un entorno social que normaliza el uso temprano de los dispositivos y empuja a introducirlos cada vez antes en la vida de los menores.

Vidal ha advertido del riesgo de utilizar las pantallas como un "chupete digital" para calmar rabietas o mantener entretenidos a los niños. Según ha explicado, esta práctica puede restarles oportunidades para desarrollar habilidades fundamentales.

"Las pantallas están ocupando muchísimo espacio, tiempo y lo están robando a aquello que sabemos positivamente que sí mejora el neurodesarrollo, como es el sueño, el movimiento, aburrirse, hablar cara a cara y la atención sostenida", ha afirmado.

Según la especialista, esta dinámica puede hacer que "nos cueste más trabajo esperar, sostener la atención, tolerar el aburrimiento y la frustración".

La pianista e investigadora, Paula Coronas Valle, ha manifestado la necesidad de recuperar, preservar y difundir el patrimonio musical malagueño como una herramienta esencial para acercar la historia cultural a las nuevas generaciones.

Así lo ha explicado en una entrevista realizada con motivo de la master class 'La música de patrimonio artístico malagueño', que se celebrará esta tarde en la Sala Fundación Unicaja María Cristina dentro de la programación de estos Cursos de Verano de la UMA.

La sesión, que combina conversación y música en directo, coincide con la conmemoración del 125 aniversario del fallecimiento del compositor malagueño Eduardo Ocón y Rivas, figura central del encuentro.

Coronas considera imprescindible recuperar su legado y acercarlo a la ciudadanía. "Recuperar a una figura clave e imprescindible en nuestra música malagueña es fundamental", ha señalado, recordando también su labor como organista, director de la Sociedad Filarmónica de Málaga y del primer conservatorio de la ciudad.

Especialista en la recuperación del patrimonio musical andaluz y español, Coronas ha explicado que la música de autores españoles ha ganado visibilidad en los últimos años, aunque considera que todavía queda camino por recorrer.

"La música de patrimonio musical español va adquiriendo con el tiempo el lugar que merece, pero todavía tenemos que luchar mucho y hacer que se haga más difusión", ha concluido.