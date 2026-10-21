La Universidad de Málaga y Fundación Unicaja impulsan un programa de 14 microcredenciales universitarias - UMA

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha celebrado el acto de inauguración oficial de un programa de microcredenciales universitarias para la formación a lo largo de la vida, desarrollado en colaboración con Fundación Unicaja.

El programa formativo está integrado por 14 microcredenciales, concebidas como experiencias de aprendizaje breves. Su objetivo es mejorar la empleabilidad, favorecer la recualificación profesional y adaptar las competencias de las personas participantes a las demandas del mercado laboral mediante una formación flexible, inclusiva y orientada a la adquisición de habilidades prácticas, han indicado desde la UMA en un comunicado.

La iniciativa busca también fortalecer la transferencia de conocimiento desde la Universidad al tejido productivo y ampliar el impacto social del aprendizaje a lo largo de la vida.

Las microcredenciales se estructuran en tres ámbitos prioritarios. En concreto, inclusión y cohesión social, voluntariado y cooperación internacional, promoviendo la adquisición de competencias relacionadas con la intervención social, la igualdad de oportunidades, la atención a la diversidad, la acción humanitaria y la participación en programas de cooperación y desarrollo.

También transición ecológica y Agenda 2030, fomentando la capacitación en sostenibilidad ambiental, economía circular, energías renovables, gestión sostenible del territorio y protección de la biodiversidad; y administraciones públicas e innovación institucional, con especial atención a las entidades locales, impulsando la formación en competencias digitales, gestión pública innovadora, administración electrónica, transparencia y mejora de los servicios a la ciudadanía.

La financiación aportada por Fundación Unicaja ha permitido ofrecer ayudas individuales destinadas a cubrir hasta el 80% del precio de matrícula, con un máximo de 120 euros por persona.

La iniciativa no solo facilita el acceso a contenidos de vanguardia y el desarrollo de competencias esenciales para el entorno profesional, sino que también favorece la incorporación del estudiantado a redes de especialistas. Las microcredenciales se desarrollan en colaboración con empresas, administraciones públicas y organizaciones del tercer sector, garantizando así una formación conectada con la realidad profesional.

Este modelo refuerza la experiencia práctica del estudiantado y amplía sus posibilidades de desarrollo y proyección profesional. Por su flexibilidad, su capacidad de adaptación y la posibilidad de integrarse en itinerarios formativos más amplios, las microcredenciales universitarias constituyen uno de los principales instrumentos para el desarrollo de la formación permanente en el nuevo contexto universitario.

El acto se ha celebrado en la Facultad de Ciencias de la Educación y ha contado con la participación del vicerrector de Doctorado y Posgrado, Salvador Pérez; el responsable de Educación de Fundación Unicaja, Enrique Gómez-Puíg; la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Carmen Vaquero; el vicerrector adjunto de Posgrado y Enseñanzas Propias y director del Centro de Formación Permanente, Daniel Navas; y la directora académica de la Microcredencial Universitaria en Formación para el Emprendimiento en el Ámbito Rural y en el Sector Agroalimentario, Teresa Castilla.

IMPULSO A LA FORMACIÓN PERMANENTE

Por otro lado, han indicado que esta iniciativa forma parte de las actuaciones estratégicas que la Universidad de Málaga está desarrollando para impulsar la formación permanente en Málaga y su provincia.

Entre ellas destaca la reciente creación y puesta en funcionamiento del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Málaga (CFP-UMA), concebido para reforzar la oferta formativa de la institución en materia de aprendizaje continuo, actualización profesional y transferencia de conocimiento, con una oferta formativa para el curso 2026/2027 que supera los 135 títulos.

La creación del centro sienta las bases de un modelo formativo más moderno, especializado y alineado con los principios del aprendizaje a lo largo de la vida en el Espacio Europeo de Educación Superior.

El nuevo centro, adscrito funcionalmente al Vicerrectorado de Doctorado y Posgrado, nace como una unidad académica propia, de carácter transversal e interdisciplinar, que asume la organización, gestión y evaluación de las enseñanzas propias de formación permanente.