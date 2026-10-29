La Universidad de Málaga saca a concurso la explotación compartida de su paraninfo en Teatinos. - UMA

MÁLAGA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de la concesión demanial del paraninfo universitario, ubicado en el campus de Teatinos (Bulevar Louis Pasteur, 43). El contrato tiene un valor estimado de cerca de 18,8 millones de euros.

Con esta actuación, la institución busca que el edificio, además de seguir al servicio de la comunidad universitaria, "se convierta en un espacio cultural de relevancia para la ciudad de Málaga, capaz de acoger grandes acontecimientos culturales y sociales", han informado en una nota.

La concesión, de diez años, abarca la adaptación, gestión, administración y explotación del recinto como espacio cultural, escénico y de congresos.

El presupuesto base de licitación es de cero euros, por lo que las empresas competirán por los cánones que ofrezcan, mientras que el adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva de 192.791,93 euros.

Según ha explicado la UMA, los criterios de adjudicación, que suman 100 puntos, reflejan los usos previstos para el recinto. El proyecto de oferta cultural y el proyecto de adaptación del edificio puntúan 20 puntos cada uno, la misma ponderación que cada uno de los dos cánones, el adelantado y el anual.

A ellos se suman cinco puntos para la propuesta de eventos distintos a los recogidos en la oferta cultural y cuatro para el proyecto de comunicación. Estos cuatro criterios (oferta cultural, adaptación, eventos adicionales y comunicación) suman 49 puntos.

La disponibilidad del recinto para la propia universidad también tiene peso en la valoración: diez puntos para el número de días destinados a eventos universitarios y uno punto para los días adicionales de disposición de espacios exteriores para la UMA. Estos dos criterios, junto con los dos cánones, se evalúan mediante fórmulas y completan los 51 puntos restantes.

El procedimiento es abierto, con tramitación ordinaria y presentación de ofertas por vía electrónica a través de la plataforma. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta las 23,59 horas del 9 de diciembre de 2026, en tres sobres: documentación administrativa, documentación técnica y propuesta económica.