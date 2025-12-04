Universidades andaluzas abordan la reforma de sus estatutos en una jornada en la UMA - UMA

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) celebra este jueves una jornada de trabajo dedicada a la reforma de los estatutos de las universidades públicas de Andalucía, un proceso que afecta al conjunto del sistema universitario público de la comunidad.

El encuentro reúne a responsables institucionales y especialistas en normativa universitaria para abordar los principales ejes del futuro marco estatutario, han informado desde la UMA a través de una nota.

La apertura de las mesas de trabajo ha corrido a cargo del rector de la UMA, Teodomiro López, y del rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA), Francisco Oliva.

Los rectores han subrayado en la nota "la fortaleza de la cohesión interna que mantienen las universidades públicas andaluzas y sus equipos de dirección, un elemento que consideran decisivo para armonizar criterios y capitalizar el saber hacer institucional en pleno proceso de reforma".

Han coincidido en que esta puesta en común "constituye un paso importante para afrontar con mayores garantías los retos que traerá consigo el futuro marco normativo universitario andaluz".

La sesión inicial, moderada por la secretaria general de la Universidad de Málaga, Elsa Álvarez, ha estado centrada en el papel de la investigación en los nuevos estatutos. En ella han participado Raquel Bonachera (Universidad de Almería), Manuela Mora (Universidad de Huelva) y Rafael Pizarro (Universidad de Córdoba), que han debatido sobre los detalles y retos a tener en cuenta para regular normativamente la actividad investigadora y su organización interna.

Tras una pausa, la jornada ha continuado con una mesa dedicada a la docencia, moderada por el vicerrector adjunto de Desarrollo Estatutario y Relaciones de Empleo de la UMA, Guillermo Sánchez-Archidona, con la intervención del vicerrector para la Reforma Estatutaria, Relaciones de Empleo y Negociación Colectiva de la UMA, Francisco Vila, Manuel Jesús Rozados (Universidad de Cádiz) y María José Carazo (Universidad de Jaén), que analizaron los cambios previstos en materia de ordenación académica y régimen docente.

En la tarde de este jueves estña previsto la continuación de la jornada, a la que se incorpora el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, con un debate sobre gobernanza, moderado por la vicesecretaria general de la UMA, Esther Rando.

A esta mesa asisten María del Carmen García Garnica (Universidad de Granada), Silvia Mendoza (Universidad Pablo de Olavide), Concepción Horgué (Universidad de Sevilla) y María José Trigueros (Universidad Internacional de Andalucía), con intervenciones centradas en los mecanismos de gestión, representación y toma de decisiones que deberán reflejarse en los nuevos estatutos.

La jornada se cierra con la intervención de Francisco Vila, encargado de presentar las conclusiones generales del encuentro, antes de su clausura a las 18.00 horas.

Las universidades públicas andaluzas --a excepción de la Universidad de Sevilla, que adelantó el proceso debido a las elecciones al Rectorado-- se encuentran inmersas en la reforma de sus estatutos como consecuencia de la entrada en vigor de nuevos marcos legales, tanto estatales como autonómicos.

Según la UMA, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) establece la obligación de que todas las universidades actualicen sus estatutos para adaptarlos a los nuevos modelos de gobernanza, organización académica, políticas de personal y regulación de la investigación.

A ello se suma la tramitación de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), que fija criterios propios para el sistema andaluz y marca 2026 como fecha límite para la adaptación. Este proceso implica revisar estructuras internas, redefinir competencias de los órganos de gobierno y actualizar procedimientos en docencia e investigación.

Aunque las universidades coinciden en la necesidad de modernizar su marco regulatorio, también han expresado "inquietudes" sobre el equilibrio entre la armonización normativa y el respeto a la autonomía universitaria.

Jornadas como la celebrada este jueves en la UMA buscan precisamente coordinar criterios, compartir análisis técnicos y asegurar que la reforma se desarrolle de manera coherente en toda la comunidad autónoma.