UPA Málaga advierte que la lengua azul ya ataca a la cabaña de caprino y reclama medidas

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPA Málaga ha advertido de que la lengua azul ya ataca a la cabaña de caprino y ha reclamado medidas "urgentes por las cuantiosas pérdidas de los ganaderos".

"Ya hay explotaciones afectadas en las que se están muriendo los animales", han añadido, por lo que UPA Málaga ha mostrado "su enorme preocupación".

La secretaria de Ganadería de UPA Málaga, Lorena Suárez, ha explicado que "la lengua azul se está cebando este verano con la cabaña ganadera. Comenzaron las ovejas y ya se está transmitiendo entre las cabras. Ya se están produciendo abortos y pérdida de leche en este sector. Y no descartamos que pueda pasar también a otros sectores, como el vacuno, con el terrible perjuicio económico que conllevaría. Es una situación horrible, porque los ganaderos vemos cómo se nos mueren los animales sin que podamos hacer nada para remediarlo".

Suárez ha insistido en la recomendación de desinsectar y comunicar a las OCA cualquier incidencia en la explotación. "La vacunación contra la lengua azul se tiene que hacer en su momento. Ahora no tiene sentido, porque la enfermedad ya está dentro y sólo podemos desinsectar todos los animales y las instalaciones. Vacunar no es obligatorio y tampoco significa que no vayan a tener la enfermedad, porque hemos comprobado cómo hay cabañas en las que no se ha vacunado y no han sufrido pérdidas y otras, donde sí se han vacunado, y se les han muerto bastantes animales".

"Por eso necesitamos que las vacunas sean efectivas, porque no se puede permitir causar más daño del que genera la propia lengua azul. Hablamos de una enfermedad que es difícil de controlar, sobre todo en las ganaderías extensivas, que están en constante movimiento y las ovejas pueden beber de cualquier lugar con agua donde puede encontrarse el virus, que es propagado por un mosquito", ha dicho.

Además, ha continuado, "es clave la desinsectación, porque algunos ganaderos de otras provincias nos han trasladado que les funciona muy bien. Y, por supuesto, recomendamos que ante cualquier circunstancia que se dé en la explotación relacionada con la lengua azul, que comuniquen la incidencia a las autoridades y sigan siempre las recomendaciones de sus veterinarios".

Ante esta situación, la secretaria de Ganadería de UPA Málaga ha exigido a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura que "actúen, no sólo en la prevención y el control de la enfermedad, sino también en la compensación económica de las pérdidas que están sufriendo los ganaderos. Ya lo hicieron el año pasado y esperamos que, para los afectados en 2025, hagan lo mismo".

"Las administraciones deben poner en marcha medidas y estudios para erradicar una enfermedad que hace años se había dado por controlada y que, ahora, ha vuelto a aparecer con más fuerza aún", ha señalado Suárez.

De igual modo, ha incidido en "vacunar sí, pero en su momento y con unas vacunas efectivas con las que se puedan minimizar los daños. Sabemos que es un problema complicado que no tiene fácil solución, porque vemos que, a pesar de las vacunaciones, de las desinsectaciones, de los repelentes, sigue habiendo muchas bajas, muchos animales muertos y se van sumando cabañas. Y, sobre todo, comprobamos cómo familias que viven exclusivamente de esta actividad ganadera están perdiendo muchísimo dinero".

Por eso, ha insistido en que "es necesario que las administraciones tomen cartas en el asunto y aprueben ayudas urgentes para compensar a los ganaderos que están teniendo pérdidas por las nuevas apariciones del virus".