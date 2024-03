Valero afea al Gobierno andaluz que "no asume medidas y sigue anclado en la cultura del derroche" ante la sequía

MÁLAGA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado nacional de Sumar por Málaga, Toni Valero, ha criticado este viernes que el Gobierno andaluz del PP-A "da patadas hacia adelante, no asume medidas y sigue anclado en la cultura del derroche" pese al contexto de sequía que sufre actualmente la comunidad autónoma.

Toni Valero ha realizado estas reflexiones en una atención a medios en el marco del foro de cargos públicos de IU con motivo del Día Mundial del Agua celebrado en Málaga, desde donde ha comenzado subrayando que "tanto España como Andalucía sufren una sequía meteorológica" por "la escasez de precipitaciones", y "también una sequía hidrológica".

En esa línea, ha subrayado que "hay menor disponibilidad de recursos hídricos tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas para poder abastecer la demanda al cien por cien", y ha sentenciado que "esta realidad" de "la escasez de agua ha venido para quedarse, por eso se exigen adaptaciones en nuestro modelo productivo, especialmente en el sector primario, pero también en el turístico, para reducir el consumo intensivo de agua y hacer una gestión del agua en función de la oferta realmente existente y no de la demanda".

El dirigente de IU ha criticado que, "frente a eso, vemos que el Gobierno del PP tira para adelante, da patadas hacia adelante, no asume medidas y sigue anclado en la cultura del derroche, de promover macroproyectos turísticos, como el que quiere hacer encima del acuífero de Coín (Málaga), de extender el regadío" y "los campos de golf".

Además, Valero ha denunciado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está "engañando a la ciudadanía cuando fía las soluciones a que haya desaladoras, a traer agua en buques o a obras faraónicas", cuando "las desaladoras y las obras hidráulicas sólo serán parte de la solución si hay un cambio en la gestión del agua que reduzca los usos intensivos y que, efectivamente, lo haga en función de la oferta realmente existente", según ha remachado el también diputado de Sumar.

En esa línea, ha llamado a "tomar ya" medidas que pasen por "adecuar nuestro modelo productivo para reducir los usos intensivos de agua", así como por "revocar" la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que "permite ese desarrollo desaforado del ladrillo, esa vuelta a la cultura del pelotazo que es insostenible con los recursos hídricos de los que disponemos", y también por que el Gobierno andaluz ejecute "los fondos que ha recibido tanto el Gobierno central como de la Unión Europea para acometer esa modernización" necesaria "de la red hídrica".

Se trata de que "no se pierda ni una sola gota de agua en la distribución, y también para la reutilización del agua en usos productivos", según ha abundado Toni Valero, quien también ha defendido que "en el campo hay que ayudar a los pequeños y medianos agricultores a modernizar sus explotaciones", y ha sostenido que "no es de recibo que se le pidan una serie de sacrificios a la población y, sin embargo, se permita que los hoteles llenen sus piscinas cuando no se les exige nada", como que "retiren las bañeras" de sus habitaciones.

El dirigente de IU ha concluido que "hay que decidir qué ocurre en una situación de escasez, qué se prioriza, y el Partido Popular tiene que abandonar el negacionismo y la propaganda", ha finalizado.