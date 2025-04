Valero apela a intervenir mercado de vivienda "para bajar precios y alcanzar media europea en VPO y alquileres sociales"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha apelado este jueves a intervenir el mercado de la vivienda para bajar los precios y alcanzar la media europea en vivienda protegida asequible y alquileres sociales.

En este sentido se ha pronunciado este martes en Antequera (Málaga) junto a la concejala de IU en el Ayuntamiento de esa ciudad, Pilar Ruiz, antes del inicio de un acto público por el derecho a la vivienda.

El líder de izquierdas ha sostenido que la vivienda es hoy la principal fuente de desigualdad y de precariedad en España, "y no debería ser así, porque el acceso a la vivienda es un derecho constitucional", ha apostillado.

"Es un derecho que se está vulnerando. Y se está vulnerando en tanto en cuanto se ha mercantilizado, se ha dejado que ese derecho esté al albur de lo que diga el mercado inmobiliario, un mercado en manos de fondos de inversión", ha dicho.

En este punto ha hecho un llamamiento para que se intervenga el mercado de la vivienda porque "es un problema grave" para familias trabajadoras "que se están dejando cerca de un 30-40% de su renta mensual en la hipoteca o en el alquiler, con lo que eso supone para las distorsiones en la economía".

"Es también un problema para la juventud, que no se puede emancipar, que tiene que quedarse en casa de sus padres, de sus madres, hasta pasados los 30. Es un problema para muchos vecinos y vecinas, que ven cómo les expulsan de sus barrios con la proliferación de pisos turísticos. La gentrificación ya es un problema grave en nuestras ciudades, en las áreas metropolitanas", ha dicho.

"No entendemos que Moreno Bonilla se insubordine ante la ley de vivienda, cuando allá donde se está aplicando está consiguiendo rebajar los precios del alquiler. No entendemos por qué la promoción de vivienda se tiene que dejar en manos del mercado privado. Hay que promocionar vivienda pública, protegida a precios asequibles a las familias trabajadoras, no protegida a precios inasequibles, y, por supuesto, vivienda social, con alquileres sociales", ha expuesto.

Y ha añadido que se debe alcanzar una media "que nos acerque a la media europea, en donde muchas familias trabajadoras pueden tener un alquiler social de vivienda pública, que les permite emplear los recursos en, evidentemente, otras necesidades que no sean garantizar un derecho como es el derecho a la vivienda".

VIVIENDA EN EL ÁMBITO RURAL

El coordinador de IU-A también ha asegurado que hay dos problemas que en el ámbito rural se dan de una manera más acuciante que en las grandes ciudades respecto a la vivienda como son la rehabilitación y la puesta en valor turística de municipios rurales.

"En muchos municipios hay viviendas vacías que necesitan rehabilitación y que necesitan un apoyo de la Administración. Por lo tanto, aquí los planes que ya ha anunciado el Gobierno de coalición tienen que tener un especial impacto para la rehabilitación de vivienda en el ámbito rural", ha dicho respecto del primer problema.

Y, por otro lado, ha dicho que la puesta en valor turística de muchos municipios "está también suponiendo un aumento de la inflación con un efecto particular en el precio de la vivienda".

Valero ha propuesto que se planteen estrategias para afrontar estas dos cuestiones y ha mantenido que la ley de vivienda "plantea herramientas que lo pueden permitir".

"Por lo tanto, el medio rural no es ajeno a este problema. Tiene sus casuísticas particulares y nos parece que las herramientas legales que hay ahora mismo podrían mitigar la situación si efectivamente el Gobierno andaluz quisiese aplicar sus competencias, que son las competencias en vivienda".

Por último, Valero ha dicho que la movilización del sábado 5 de abril en Málaga por la vivienda "tiene que ser un éxito para que el gobierno andaluz revierta las políticas que están dejando a la mayoría social de lado y el derecho constitucional de la vivienda en manos del mercado".