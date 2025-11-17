Valero augura que la Junta acude al CPFF a "confrontar" con el Gobierno y defender "los intereses del PP"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero (Fotografía de Archivo) - IU

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha augurado que el Gobierno de Juanma Moreno acude a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este lunes en Madrid a "confrontar" con el Ejecutivo nacional y a "defender los intereses del PP".

En rueda de prensa, Valero se ha mostrado convencido de que el Gobierno autonómico "no va a defender los intereses de Andalucía, sino que volverá a defender los intereses del Partido Popular y de los grandes rentistas andaluces, a los cuales no para de regalar privilegios fiscales".

Ha planteado cómo es posible que Moreno "pida ahora 4.000 millones de euros" de financiación extra "cuando ha rechazado una quita de deuda de cerca de 19.000 millones de euros", lo que es de "poca vergüenza" y una "incoherencia".

Asimismo, Valero ha preguntado cómo es posible que Moreno "haya bajado los impuestos a las grandes fortunas, ha dado privilegios fiscales a quienes más tienen, y ahora vaya y pida dinero al Gobierno central", lo que constituye "una falta de respeto a Andalucía" y es "tomar por tontos a los andaluces".

Ha indicado que Izquierda Unida tiene un "modelo muy distinto al de Moreno": "Debatir sobre financiación autonómica es debatir sobre calidad de servicios públicos, y ese es el debate real en este país".

Para Valero, "reforzar los servicios públicos pasa por recuperar la capacidad recaudatoria de la Junta de Andalucía, que ha regalado privilegios fiscales a las grandes fortunas y, por lo tanto, se han horadado las finanzas públicas para financiar esos servicios".

Asimismo, ha añadido que "hay que dejar de desviar fondos del erario público a multinacionales que se están haciendo con la sanidad, con la educación y con la dependencia".

Valero ha indicado que hay que defender las reivindicaciones sobre el modelo de financiación autonómica que el Parlamento andaluz "aprobó prácticamente por unanimidad en 2018" y ha insistido en demandar a Moreno que deje "de defender los intereses de su partido por encima de los intereses de Andalucía".