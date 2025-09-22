Valero destaca la labor de IU-A y de la familia por la reparación de la memoria de Manuel José García Caparrós

Valora que este martes está previsto aprobar una instrucción para poder saber quien mató al malagueño el 4 de diciembre de 1977

MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU-A y diputado en el Congreso por Málaga, Toni Valero ha puesto en valor la labor de su coalición y de la familia por la reparación de la memoria de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que murió asesinado el 4 de diciembre de 1977 en la capital de la Costa del Sol en el trascurso de una manifestación pro autonomía.

De esta forma se ha pronunciado Valero este lunes en rueda de prensa de Málaga después de que el pasado sábado su compañera de Sumar en el Congreso y presidenta tercera de la Mesa de la cámara baja, Esther Gil de Reboleño, anunciara que este próximo martes, 22 de septiembre, está previsto que la Mesa del Congreso apruebe una instrucción del Departamento de Archivos y Bibliotecas para que se pueda tener acceso a la documentación que está en manos del Congreso de los Diputados relativa a la muerte de Manuel José García Caparrós.

"Entendemos que esto puede ser una culminación de un trabajo intenso, prolongado, tenaz que IU lleva librando desde hace muchos años. Desde todas las legislaturas que se han dado en democracia hemos ido reivindicando esta desclasificación y la justicia, la verdad y la reparación para Manuel José García Caparrós".

"Esto también es la culminación de un esfuerzo, de un ejemplo que ha dado la familia Caparrós, en particular sus hermanas, Loli, Paqui y Puri, que no han cesado desde hace tantos años en reivindicar justicia, verdad y reparación, y que eso pasaba por la desclasificación de la documentación y saber qué ocurrió, quiénes estuvieron implicados y, por supuesto, que las instituciones respondan a esta demanda de verdad", ha agregado.

Así, Valero ha incidido en destacar el papel de la familia Caparrós, y en especial de las hermanas de Manuel José, y ha valorado que desde IU-A "creemos que hay bases legales suficientes para que la documentación se desclasifique sin tachaduras y con nombres y apellidos claros. Esa documentación que está derivada de esa Comisión de Encuesta que se creó a raíz del asesinato tiene que ser conocida".

El líder de izquierdas ha señalado que hasta la fecha ha habido decenas de iniciativas para culminar este proceso de desclasificación, y se ha referido a las últimas como la declaración de García Caparrós como víctima del posfranquismo, el homenaje que se brindó en la Subdelegación de Málaga, "y por supuesto que ese mismo homenaje el Gobierno se comprometiese a desclasificar la documentación".

A estas iniciativas, Valero ha sumado la realizada por su grupo en diciembre del año pasado pidiendo la referida desclasificación. "Creemos que ese acceso a la verdad está plenamente amparado en los artículos 9.1 y 10.1 de la Constitución, cuando claramente se dice que los poderes públicos tienen que promover la dignidad de la persona y los derechos fundamentales, y como no en el artículo 32 de la Ley de Memoria democrática", ha expuesto.

Por último ha recordado: "En tiempo reciente, el 20 de noviembre de 2024, conseguimos aprobar una proposición de ley en la Comisión de Interior, en la cual conseguimos que el Congreso de los Diputados rindiese homenaje a Manuel José García Caparrós y, cómo no, que también se contemplase su figura dentro de esa declaración de reconocimiento y reparación personal que contempla la Ley de Memoria".

"Por lo tanto, creemos que si mañana --este próximo martes-- efectivamente se da esa instrucción, se culminaría un objetivo largamente trabajado en el cual IU ha dado todo lo mejor de sí y sobre todo la familia Caparrós con las hermanas Caparrós han sido ejemplos y siguen siendo ejemplos de una lucha por la verdad, por la justicia y por la reparación en memoria de su hermano Manuel José García Caparrós, que es hijo predilecto de Andalucía", ha concluido.