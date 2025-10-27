Valero destaca la propuesta de sanción a Alquiler Seguro y critica la "inacción" de la Junta en materia de vivienda

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida Andalucía y diputado por Sumar, Toni Valero, ha destacado la propuesta de sanción por valor de hasta 3,6 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro por parte del Ministerio de Consumo, y ha criticado la que ha considerado "inacción" de la Junta en materia de vivienda ante la crisis habitacional en la comunidad autónoma.

En este sentido se ha pronunciado Valero en rueda de prensa este lunes en Málaga, donde ha dicho que hay muchas familias trabajadoras, muchos jóvenes, muchas personas mayores que viven solas y que están en riesgo de perder su vivienda, que tienen dificultades para acceder a una vivienda y emanciparse, "y que, evidentemente, no pueden desplegar una vida digna con esta tensión sobre el mercado inmobiliario, del cual se están beneficiando unos pocos especuladores. Esto está ocurriendo en Andalucía con la absoluta inacción de la Junta de Andalucía".

Así ha acusado al Gobierno andaluz de haber asegurado que "el mercado resuelve, aunque resuelva solo, en favor de unos pocos y las familias trabajadoras se queden en la cuneta".

"Por eso nosotros y nosotras celebramos que hoy el Ministerio de Consumo haya propuesto una multa que podría llegar a 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro", ha dicho en referencia a la propuesta del ministerio que dirige Pablo Bustinduy, también integrante de Sumar.

"Hay que ir a por quienes practican cláusulas abusivas, a por quienes vulneran los derechos de los consumidores, en este caso, en el acceso a una vivienda, que es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución española", ha sentenciado.

Y ha asegurado: "Usando esta posición dominante en el mercado, esta inmobiliaria, esta gran empresa, Alquiler Seguro, ha realizado prácticas ilegales, como, por ejemplo, obligar a los inquilinos a contratar seguros de hogar, obligar a los inquilinos a responsabilizarse sobre posibles cargos por reclamaciones judiciales, obligarles a contratar un servicio de atención al inquilino".

También ha dicho que estas prácticas, que ha tildado de "ilegales y abusivas" le han valido a la inmobiliaria la propuesta de "una multa histórica de 3,6 millones de euros y, sobre todo, que esto abre la puerta a que todas las personas que se han visto afectadas puedan reclamar los gastos derivados de esas prácticas abusivas de esta empresa".

"Nosotros lo tenemos claro. Ninguna empresa por encima de la ley. Tenemos claro que ninguna empresa por encima del derecho a la vivienda de los andaluces y las andaluzas", ha concluido.