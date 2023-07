Valero dice que 23J "tiene que ver contigo y tus derechos": "Queremos que la política hable de cosas cotidianas"

Asegura que "nos presentamos para ganar el futuro, pero para acometer desde ya problemas estructurales" de Andalucía



MÁLAGA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 1 de Sumar al Congreso por Málaga, Toni Valero, ha asegurado este martes que en la formación "tenemos claro que no queremos que la política sea un espectáculo, queremos que la política hable de las cosas cotidianas" y ha incidido en que el 23J "nos presentamos para ganar el futuro, pero para cometer desde ya los problemas estructurales que tiene Andalucía". Además, ha advertido que el 23J "tiene que ver contigo y con tus derechos".

Así lo ha señalado Valero durante la presentación en Málaga de la candidatura de Sumar para la provincia, al tiempo que ha explicado que Sumar "es un movimiento progresista que está conformado por gentes comprometidas por su tierra pero que nos une, sin lugar a dudas, un objetivo común", que es "mejorar la vida de la gente, cuidar el entorno natural y avanzar en derechos y libertades".

También ha incidido en que "somos ese movimiento político de la Andalucía real, de esa Andalucía que todos los días con su esfuerzo y con su trabajo hacen que todo funcione".

Valero ha dicho que las personas que "al final vivimos gracias a nuestro trabajo, que no heredamos grandes fortunas, que no tenemos a medios de comunicación ni el favor de gente poderosa; lo único que tenemos es nuestro esfuerzo, es nuestro trabajo, es el apoyo y la ayuda de nuestras familias, son los servicios públicos".

"Esa es la riqueza que tenemos los trabajadores y las trabajadoras", ha abundado, aludiendo que "es la riqueza que nosotros queremos que crezca en nuestro país".

Ha explicado que la candidatura está también "conformada por personas comprometidas en muchas luchas y en muchas causas". "Comprometidas por la igualdad entre hombres y mujeres, por los derechos Lgtbi, por los derechos laborales, por el cuidado de nuestro medio ambiente, por la solidaridad entre los pueblos", por lo que la candidatura "está también llena de ilusión, pero de compromiso, de valores, de principios".

"Esta candidatura es la candidatura de Yolanda Díaz, de quien tiene que ser la próxima presidenta del gobierno de nuestro país", ha sostenido Valero.

Por otro lado, ha asegurado que Sumar es "una fuerza política con principios firmes y centrada en conseguir políticas útiles". "Ante la duda siempre vamos a anteponer el bienestar de la mayoría social".

"Tener principios firmes significa que ante cualquier crisis lo primero, lo prioritario, es salvar a las familias trabajadoras y a los más vulnerables", ha continuado y ha dejado claro que "estamos dispuestos a pelear con los más poderosos para conseguir que la política mejore la vida de la gente, que haya justicia social".

Además, Valero ha asegurado que Sumar también "hace políticas útiles, centradas en la vida de la gente". "En Sumar tenemos claro que no queremos que la política sea un espectáculo, queremos que la política hable de las cosas cotidianas, hable del salario, hable del precio de la vivienda, hable de la calidad de los servicios públicos, hable de la escasez de agua", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que "tener que esperar varios meses para que te atienda el especialista sin saber si lo que te va a decir ya va a tener remedio o no, es política; que nuestros hijos y nuestras hijas estén en colegios donde se están friendo de calor porque no se han adaptado los colegios a la crisis climática, eso es política. Porque que no puedas emanciparte, porque no puedes acceder a una vivienda, porque no puedes pagar el precio del alquiler, eso es política". Por eso, ha dicho, en Sumar, "damos un paso al frente y lo hacemos por ti".

"EL 23J TIENE QUE VER CONTIGO Y CON TUS DERECHOS"

Ha afirmado que en la campaña "van a intentar hacerte creer que esto no tiene nada que ver contigo, que el 23 de julio no te estás jugando nada", pero ha dicho que "vamos a demostrar todo lo contrario", ya que el 23J "tiene que ver contigo y con tus derechos, tiene que ver con que quieres tener un trabajo digno, tiene que ver con que quieres poder vivir en tu ciudad sin tener que irte porque no puedes pagar el alquiler, tiene que ver contigo y con los tuyos...".

Valero ha aludido al Gobierno de coalición, donde "hemos demostrado que somos una fuerza política que es la garantía de que hay avances sociales, de que hay transformaciones y de que se pone del lado de la gente".

"FUERZA POLÍTICA VALIENTE" FRENTE A "UNA DERECHA QUE ES UN LASTRE"

"Hemos demostrado que somos una fuerza política valiente, que no falla su palabra, que hace lo que dice", ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que las políticas que han impulsado desde el Gobierno de la nación "han beneficiado enormemente a Andalucía".

En concreto, ha citado la subida de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, la reforma laboral.

Frente a ello, ha dicho que "tenemos es una derecha que es un lastre de la historia, que no entiende la diversidad de nuestra sociedad, que niega el cambio climático, que mira hacia otro lado ante la precariedad y el desempleo".

"Tenemos una derecha, del PP, a la que no le hace falta pactar con la ultraderecha para hacer estragos como ya demuestra en Andalucía. Ella sola se basta para hacer estragos", ha criticado.

Por tanto, ha dejado claro que "nos presentamos para ganar el futuro, pero para cometer desde ya los problemas estructurales que tiene Andalucía, para acometer desde ya el desempleo y la precariedad, el despoblamiento del mundo rural, esa transición ecológica justa".

"Vamos a ser protagonistas el próximo 23 de julio a Andalucía y Málaga va a estar a la altura". Es más, ha reconocido que "Málaga ha estado siempre a la altura en la defensa de derechos y libertades, en la lucha por la justicia social. Málaga en la cuna de Caparrós y no lo vamos a olvidar. Málaga va a empujar para que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del gobierno", ha concluido.

Por su parte, la candidata número 2, Mar González ha incidido en que una de las "principales tareas que se está encomendando Sumar" es "convertir a España en una potencia verde, en una referencia en el resto de Europa en políticas verdes y eso va a ser algo central y que vamos a hacer, además, desde la justicia social".

En cuanto al lema 'Es por ti', ha explicado que el "objetivo es profundizar en todos los derechos que hemos conseguido en el Gobierno anterior de coalición pero seguir avanzando, que eso nos sirva como base para avanzar y poder profundizar en las reformas en derechos y libertades que ya hemos iniciado".

"Empieza una campaña en la que vamos a centrarnos en hacer la vida de la gente mejor, en que sepan que nuestra prioridad es que cada día nos levantemos y nos cueste menos iniciar nuestra mañana", ha apostillado, al tiempo que ha agregado que "no es solo por ti, es contigo, porque necesitamos vuestra confianza para que podamos avanzar".

"Tenemos esperanza en que el 23 de julio vamos a hacer presidenta a Yolanda Díaz, nuestra primera presidenta del Gobierno de España mujer y que también será verde", ha concluido.

Patricia García, la cabeza de lista al Senado por Málaga, ha explicado que Sumar "ejemplifica lo que los seres humanos sabemos hacer mejor, que es cooperar" para "construir cosas que imaginamos e imaginamos un mundo diferente". "Si imaginas un mundo unido, fuerte, lleno de color, el 23 de junio podemos frenar a aquellos que nos quieren dividir, que siembran el odio entre nosotros y por eso esta candidatura está aquí para apostar por este nuevo modelo", ha concluido.

Por último, el número 3 al Congreso Rafael Herrero, ha dejado claro que "nos vamos a dejar la vida en la campaña para que el 23 de julio vuelva a haber un gobierno que piense en la mayoría social y no como en aquellos días --de pandemia-- en repartir dinero para sus amigos y familiares".