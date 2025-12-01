Valero dice que Junta "pervierte la lucha" del 4D: "Pero no hay bandera tan grande para tapar las vergüenzas de Moreno"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. - IU

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha criticado que el Gobierno andaluz del PP "está pervirtiendo la memoria y la lucha de aquel 4 de diciembre para convertir esta efeméride en un nuevo evento de autobombo al servicio de la propaganda de Juanma Moreno Bonilla". "Enfrenta territorios para intentar sacar tajada en sus intereses partidistas, pero no hay bandera tan grande que pueda tapar las vergüenzas de Moreno", ha dicho.

En rueda de prensa en Málaga, Valero ha asegurado que los andaluces de aquel 4 de diciembre de 1977 "tuvieron enfrente a la derecha de la cual hoy es heredero el señor Moreno", que está al frente de un Gobierno que, ha incidido, "ha traicionado el espíritu del 4 de diciembre porque la derecha nunca ha creído en el autogobierno".

"La derecha andaluza ha convertido en papel mojado el Estatuto de Autonomía cuando desmantela los servicios públicos y cuando da privilegios fiscales a los nuevos señoritos de Andalucía", ha dicho el líder andaluz de IU, quien ha lamentado que no desarrolla el estatuto en materia de vivienda, de servicios públicos, y de fiscalidad. Vemos cómo está entregando los servicios públicos y el tejido productivo en bandeja de plata a los fondos de inversión".

Para Valero, "Moreno Bonilla siempre ha antepuesto su estrategia electoral, sus intereses de partido a los intereses de las andaluzas y los andaluces", al tiempo que ha señalado que "vemos cómo solo se acuerda Andalucía para utilizarla como ariete, la instrumentaliza en su batalla constante contra el Gobierno de coalición".

Ha señalado que este pasado domingo hubo dos manifestaciones, una en Sevilla y otra en Madrid, que "fueron muy representativas de lo que se está disputando este país, de los proyectos de país que tiene cada fuerza política".

Así, ha defendido la manifestación en Sevilla "para reivindicar el 4 de diciembre de 1977, Día Nacional de Andalucía, en el cual el pueblo andaluz salió a las calles y tuvo que pagar con sangre, sudor y lágrimas la conquista del autogobierno", recordando que ahí "se dejó su vida Manuel José García Caparrós, que por fin, como hemos visto hace pocas semanas, sus hermanas han conseguido acceder a la documentación sin tachones que obraba en el archivo del Congreso de los Diputados".

Valero ha contrapuesto esta manifestación a la celebrada en Madrid, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, en la que ha señalado que el PP "se manifestó para desestabilizar al Gobierno de coalición y enfrentar a la ciudadanía". "Y es que al PP le da igual, está obsesionado con llegar al poder y, en ese sentido, no le importa las fracturas sociales que pueda provocar con esta estrategia desestabilizadora", ha lamentado.

El líder andaluz de IU ha considerado que, tras esa manifestación, los 'populares' demuestran "que no tienen un proyecto de país, lo que tienen es un plan para torpedear los avances del Gobierno de coalición para la mayoría social, para los trabajadores y las trabajadoras".