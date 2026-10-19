Valero (IU) acusa a la Junta de querer "blindar intereses de los especuladores" con recursos a los decretos de vivienda

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, este lunes - IZQUIERDA UNIDA

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero, ha manifestado este lunes que el Gobierno de Juanma Moreno, con su decisión de recurrir los decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo nacional, sólo quiere "blindar los intereses de los especuladores", mientras que supone un "ataque frontal" a las familias trabajadoras.

"Es sadismo social lo que practica el Partido Popular al respecto de la vivienda con la clase trabajadora. Ha vuelto a demostrar de parte de quién está cuando estamos viviendo una emergencia habitacional en muchas de las ciudades de Andalucía y de nuestro país", ha manifestado Valero, en declaraciones a los medios de comunicación en Málaga.

Ha indicado que mientras el Gobierno central de coalición plantea medidas para evitar desahucios, el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno "se dedica a blindar los intereses de los especuladores".

Asimismo, con esos recursos contra los decretos de vivienda, según Valero, la Junta admite que es "competencias suya" y "está reconociendo abiertamente que la situación dramática que se vive en Andalucía por la especulación de la vivienda es responsabilidad suya y no actúa".

"Es decir, la Junta de Andalucía no hace nada para resolver el problema de los desahucios, pero paralelamente boicotea y bloquea lo que el Gobierno central de coalición quiere hacer para paralizar los desahucios", ha señalado el dirigente de IU.

"Estos recurso de la Junta dicen claramente a quiénes va a defender el PP si estuviese en el Consejo de Ministros tras el 29 de noviembre", ha añadido.

Asimismo, Toni Valero ha manifestado que la huelga general del 11 de noviembre es absolutamente necesaria, porque hace falta dar un golpe en la mesa", ya que a la gente le está "costando llegar a fin de mes, porque la vivienda es imposible, porque la cesta de la compra no permite que las familias trabajadoras puedan acabar con el sueldo el último día del mes, sino que acaban con el sueldo una semana o dos semanas antes de que acabe el mes, y porque efectivamente estamos viendo como la sanidad y la educación, que es lo que nos permite tener condiciones de igualdad, están siendo objeto de negocio por parte del Partido Popular con grandes empresas".

"Hay razones de sobra para ir a la huelga y que dar un golpe en la mesa", ha indicado Valero, quien ha hecho un "llamamiento sincero a que trabajadores y trabajadoras no solo paren el día 11 y salgan a la calle, sino también para que se organicen y se incorporen a los sindicatos de clase para defender sus derechos y para defender una Andalucía con justicia social".