Valero (IU) apoya las movilizaciones por el derecho a la vivienda y pide acabar con la "barra libre" para especuladores

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha trasladado este lunes el apoyo de su formación a las movilizaciones por el derecho a la vivienda que se están desarrollando en distintos puntos del país, y ha reclamado que las instituciones respondan con nuevas medidas frente a la "barra libre" para la "especulación inmobiliaria".

"Lo que estamos viendo en las calles es la dignidad de la clase obrera. Nuestro objetivo es exactamente el mismo de quienes hoy están poniendo el cuerpo en defensa del derecho a la vivienda", ha señalado en esa línea Toni Valero en el transcurso de una rueda de prensa en Málaga.

El dirigente de IU Andalucía ha vinculado estas movilizaciones con la lucha contra los desahucios y ha recordado el caso de Mari Carmen, la mujer de 87 años desahuciada recientemente en Madrid, que también ha provocado pronunciamientos de IU reclamando medidas frente a los grandes fondos inmobiliarios.

"Mari Carmen se ha convertido en un símbolo, pero el verdadero objetivo es que no haya ninguna otra Mari Carmen más. El miedo tiene que cambiar de bando: no puede estar instalado en las familias trabajadoras, tiene que estar entre los grandes especuladores", ha afirmado el dirigente andaluz de IU.

Valero ha descrito situaciones de familias obligadas a cambiar repetidamente de barrio, jóvenes con dificultades para emanciparse y personas jubiladas que afrontan situaciones de "especial vulnerabilidad". Ante ello, ha reclamado "acabar con la barra libre en la que se ha convertido el mercado inmobiliario al servicio de los grandes especuladores".

El coordinador andaluz de IU ha defendido trasladar las reivindicaciones de las movilizaciones "a todas las instituciones", desde el Congreso de los Diputados hasta el Consejo de Ministros, y ha reclamado al PSOE que impulse cambios legislativos en materia de vivienda.

Valero también ha dirigido sus críticas al Gobierno andaluz y ha acusado al Ejecutivo de Juanma Moreno (PP-A) de "obstaculizar medidas previstas en la legislación estatal de vivienda". "La gente sabe lo que está haciendo Moreno Bonilla y sabe para quién está gobernando", ha afirmado, reclamando a la Junta que utilice sus competencias en vivienda para proteger a las familias frente a los intereses especulativos.

Desde IU han subrayado que en Andalucía existen además conflictos recientes relacionados con viviendas sociales adquiridas por fondos de inversión, como el de las 91 familias de La Alcarrachela, en Écija (Sevilla), que han vuelto a reclamar la intervención de las administraciones públicas.

Valero ha señalado que la movilización social está incrementando la presión sobre las instituciones para abordar el problema de la vivienda, y ha defendido que esa presión debe traducirse en medidas legislativas. "La vivienda tiene que estar en el centro. Hay que intervenir para que deje de ser un negocio con el que unos pocos especulan mientras las familias trabajadoras viven permanentemente con miedo a perder su casa", ha concluido.

MAÍLLO PIDE "UNA SOLUCIÓN REAL" PARA LA "MAYOR EMERGENCIA SOCIAL"

Paralelamente, el coordinador federal de IU y portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha pronunciado también sobre el problema de la vivienda en un par de apuntes en su cuenta en la red social 'X' en los que ha aseverado que "el debate no va sobre si vamos a mínimos o a máximos", sino que "está en si damos una solución real a la mayor emergencia social que sufre nuestro país o no".

"Y ahí el PSOE tiene que elegir bando: o familias o especuladores, no hay posición intermedia posible", ha aseverado el dirigente nacional de IU, que ha querido dejar claro que para Izquierda Unida "solo hay una opción: un Real Decreto valiente" que apruebe el Consejo de Ministros y que contemple "prórroga de los alquileres, protección anti-desahucios, fin del fraude del alquiler de temporada y regulación del de habitaciones, reversión del turístico al residencial y renovación automática de contratos", según ha zanjado.