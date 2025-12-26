Valero (IU) presenta una PNL para acabar con "la brecha" en las aulas sobre la impartición de contenidos de memoria

Archivo - El coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, en una imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) para garantizar la aplicación efectiva de la Memoria Democrática en el sistema educativo, iniciativa que considera necesaria "frente al avance de discursos revisionistas, negacionistas y a los retrocesos impulsados por gobiernos autonómicos del Partido Popular".

Como portavoz de Sumar en la Comisión de Educación del Congreso, Valero ha sostenido que "la memoria democrática no es una opción, es un derecho de las nuevas generaciones y una obligación de los poderes públicos", por cuanto ha advertido de que "no se puede educar en valores democráticos desde el silencio, la equidistancia o la negación de nuestro pasado reciente", según una nota de este partido.

La iniciativa, que se debatiría en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, recuerda que la Ley 20/2022 de Memoria Democrática establece como obligación legal la inclusión del conocimiento de la historia democrática en los currículos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Ha blandido la existencia de distintos estudios académicos que advierten de "una brecha entre el mandato legal y su cumplimiento real en las aulas, donde siguen ausentes contenidos fundamentales sobre la represión franquista, la resistencia democrática, las luchas sociales y el papel de las mujeres durante la dictadura y la Transición".

Valero ha alertado de que la gestión del Partido Popular en varios gobiernos autonómicos supone la derogación o el incumplimiento de las leyes de memoria.

Ha señalado en este sentido que Andalucía o Aragón están promoviendo las denominadas "leyes de la concordia", cuestionadas por Naciones Unidas por vulnerar los derechos humanos y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. "Estas políticas no buscan concordia, buscan amnesia", ha denunciado.

Frente a este escenario, la iniciativa insta al Gobierno a adoptar medidas concretas para garantizar la Memoria Democrática en todas las escuelas. Entre ellas, destaca la creación de un plan estatal de formación permanente del profesorado, la elaboración de materiales didácticos oficiales sobre la Guerra Civil, la dictadura franquista, la Transición democrática y el proceso de Colonización de África y América, así como la inclusión de contenidos mínimos de Memoria Democrática en la EBAU.

EL PASADO COLONIAL DE ESPAÑA

La Proposición no de Ley pone también el foco en la necesidad de abordar de manera rigurosa el pasado colonial de España en África y América, un aspecto habitualmente invisibilizado en los currículos escolares, pero con una profunda incidencia en las relaciones políticas, sociales y culturales actuales.

"No podemos explicar la historia contemporánea de España sin analizar críticamente la colonización y sus consecuencias, ni entender el presente sin ese ejercicio de memoria", ha subrayado el líder de IU Andalucía.

Valero ha considerado que "la escuela está en el punto de mira de quienes difunden negacionismo, discursos de odio y cuestionan la verdad histórica" y ha sostenido, en este sentido, que la difusión de estos contenidos en las aulas es "garantizar la memoria democrática es garantizar una ciudadanía crítica, libre y comprometida con los derechos humanos y la no repetición", antes de alertar sobre que el cumplimiento de la Memoria Democrática no puede depender de la voluntad política de cada gobierno autonómico, sino que responde a compromisos internacionales en materia de derechos humanos.