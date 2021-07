Valero (IU) ve preocupante el aumento de la incidencia acumulada de COVID y exige a Junta invertir en Atención Primaria

MÁLAGA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU Andalucía y portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Toni Valero, ha alertado del incremento "de manera muy preocupante" de la incidencia acumulada de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en la comunidad y ha exigido a la Junta que invierta en Atención Primaria, cuyos profesionales "no pueden más".

Esta incidencia, ha señalado en rueda de prensa en Málaga, se está centrando en los jóvenes, un hecho que implica, a su juicio, "una sobrecarga de trabajo para la Atención Primaria, algo que, ha recordado, llevan diciendo "desde el primer día".

"Sigue saturada la Atención Primaria, cualquier usuario sabe cuando va a pedir cita que no le atenderán cuando lo necesite; abordan rastreos, la vacunación y la atención de multitud de patologías. No pueden más. Y una asistencia sanitaria saturada es garantía de que la incidencia acumulada va a seguir subiendo", ha refrendado el dirigente de izquierdas.

En este sentido, Valero ha considerado que mientras la Junta de Andalucía no refuerce la Atención Primaria "va a seguir creciendo la incidencia entre un grupo de jóvenes en los que ya empiezan a darse indicadores de que aumenta la hospitalización".

Por todo ello, ha aludido a dos consecuencias "nefastas", por un lado el incremento de la incidencia acumulada y, por otro, que España y Andalucía "en particular sigue como zona no recomendada para muchos países de la UE (Alemania, Bélgica y Reino Unido)". Esto, ha agregado, "nos lanza un mensaje que el Gobierno andaluz no quiere asumir: sin seguridad sanitaria no hay recuperación económica".

"No nos podemos permitir salir tarde de esta recuperación; necesitamos seguridad sanitaria y eso necesita un refuerzo de la Atención Primaria, que sigue siendo la gran olvidada del Gobierno andaluz", ha concluido el dirigente de la coalición de izquierdas en Andalucía.