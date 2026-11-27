El candidato de IU en el Frente Amplio y coordinador de IU Andalucía, Toni Valero - FRENTE AMPLIO

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El candidato de IU en el Frente Amplio y coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, ha instado a ir "hasta el último minuto a por el último voto que falte para revalidar un Gobierno de coalición progresista" y donde Frente Amplio "sea el motor". "Sin Ada Colau no hay Pedro Sánchez. Sin el Frente Amplio no hay nuevo Gobierno de coalición progresista, y no solo por los números, también por las propuestas", ha dicho.

Valero, en un acto en Torremolinos (Málaga), ha afirmado que han demostrado en esta campaña electoral, que se cierra este viernes, que "el Frente Amplio es quien tiene propuestas para la gente trabajadora". "Así quedó claro ayer en el debate que ganó Ada Colau y quedó claro, de nuevo, que el Frente Amplio es garantía para frenar a la ultraderecha y, sobre todo, para avanzar con más políticas de izquierdas", ha apuntado.

"Somos el motor de un nuevo Gobierno de coalición progresista, somos quienes podemos reivindicar con orgullo aquello que hemos hecho por la gente trabajadora, esa subida del Salario Mínimo Interprofesional, esa subida de las pensiones, el aumento de los permisos de paternidad y maternidad. Sin nosotras no habría sido posible", ha abundado.

Por otro lado, Valero también ha incidido en que "enfrente tenemos a un Feijóo y a un Abascal que le están diciendo a las familias trabajadoras, sean andaluzas, sean murcianas, sean madrileñas, que son unos clasistas, y estas familias no merecen un vicepresidente y un presidente clasistas".

"Nuestros vecinos de origen migrante no merecen un presidente y un vicepresidente racistas. Las mujeres no merecen un presidente y un vicepresidente que las mande callar", ha apostillado.

Por eso, ha continuado, "quiero apelar a lo que la gente trabajadora necesita y quiere, y quieren un Gobierno que les proteja, un gobierno que les dé tranquilidad. Y la garantía de eso es Frente Amplio. Lo que ha hecho Yolanda Díaz con el empleo es lo que va a hacer Ada Colau con la vivienda".

"A tan solo 48 horas para que se vaya a votar, quiero apelar a los indecisos y a las indecisas. Que piensen cuáles son las políticas útiles que necesitan, cuáles son las políticas que necesitan que estén en el Consejo de Ministros. Porque la garantía de eso es el Frente Amplio", ha dicho.

Por último, Valero ha reiterado que "a solo 48 horas de que se vaya a votar, yo quiero apelar a quienes pueden tener miedo para que no desvíen su voto. A quienes pueden estar resignados para que no desvíen su voto, y voten con esperanza, porque votar con esperanza para un nuevo Gobierno de coalición progresista es votar al Frente Amplio. Un voto como una casa".

Por su parte, el candidato del Frente Amplio Andaluz por Málaga, Rafa Borrego, en este último día de campaña, ha agradecido "a la gente, agradeciendo a la militancia, a los simpatizantes, a todas las personas voluntarias que nos han ayudado en estas semanas, tanto en Málaga como en todos los pueblos, como en Andalucía, como en toda España, porque vamos todos a una".

Borrego también ha mostrado su agradecimiento a "esa gente que tiene su trabajo, que tiene su propia vida, y aún así ha sacado los esfuerzos para pintar carteles, para repartir octavillas, para repartir panfletos en todos los pueblos de la provincia de Málaga y eso es una maravilla y algo que hay que reivindicar".

"Es el último día, son las últimas horas para hacer campaña, para convencer a la gente, para llegar a la gente y para hacer ver que el Frente Amplio es la fuerza del partido que se va a preocupar por solucionar sus problemas. Yo, en particular, como el candidato por la provincia de Málaga, puedo asegurar que voy a ser el pesado de la vivienda, voy a serlo durante toda la legislatura", ha añadido.

"Voy a llegar al Congreso y voy a hacer todo lo posible por pelear por los intereses de Málaga, por solucionar los problemas de Málaga y, sobre todo, por arreglar el problema de la vivienda en Málaga, en Andalucía y en toda España, pero sobre todo en nuestra provincia que está tan dolorida", ha continuado.

Borrego ha subrayado que en la provincia de Málaga "los jóvenes y los no tan jóvenes sufrimos un problema tan acuciante como el de la vivienda, vamos a luchar por eso y vamos a aprovechar estas últimas horas para llegar a la gente, para convencerles y seguir esa línea que tiró ayer Ada Colau, de demostrarle a toda España que la opción que solucionan los problemas, la opción que se preocupa por solucionarlo todo y por que la gente viva mejor, que la vida sea más fácil en este país, es el Frente Amplio".