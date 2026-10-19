El viajero wellness que elige la Costa del Sol busca estancias largas, desconexión y experiencias más allá del bienestar

Turismo de bienestar en la Costa del Sol - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El turismo de bienestar o 'wellness' presenta un importante potencial para diversificar la demanda y favorecer los viajes a la Costa del Sol durante diferentes momentos del año.

Así se desprende del análisis realizado por Turismo Costa del Sol a partir de datos de la plataforma de inteligencia turística Travellyze, que ha estudiado el perfil y el comportamiento de estos viajeros en cuatro mercados europeos: Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos.

Una de las principales características que revela el estudio es que el bienestar atrae a públicos de edades muy diferentes. Aunque los mayores de 60 años constituyen el grupo más numeroso, con porcentajes de entre el 25% y el 28%, los jóvenes de 18 a 29 años representan entre el 20% y el 22%. El perfil presenta además un predominio femenino, con una media del 56,8% de mujeres en los cuatro mercados analizados.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha indicado que estos resultados "muestran las posibilidades de continuar desarrollando una oferta capaz de responder a nuevas motivaciones de viaje".

"El bienestar no está vinculado a una única edad ni a una única manera de viajar. Estamos ante un visitante que busca cuidarse, desconectar y dedicar tiempo a sí mismo, pero que al mismo tiempo quiere disfrutar del entorno y complementar esa experiencia con otros recursos del destino. Esa diversidad nos ofrece muchas posibilidades para seguir trabajando este segmento", ha señalado.

El estudio refleja que el relax y la desconexión son motivaciones prácticamente universales, con porcentajes de entre el 90% y el 95%. A ellas se suman el sol y playa, con valores de entre el 38% y el 60%, además de la naturaleza, la cultura o la gastronomía saludable, dependiendo del mercado. Alemania y Países Bajos muestran, por ejemplo, un especial interés por combinar el bienestar con propuestas urbanas y culturales.

Otro de los elementos diferenciales se encuentra en la duración de los viajes. Entre el 59% y el 73% de los viajeros wellness de los cuatro mercados prevé realizar al menos un viaje internacional largo, frente a porcentajes inferiores al 53% en los viajes cortos. Alemania alcanza el 72,6%, Reino Unido el 71,6% y Países Bajos el 70,4%, mientras que Francia registra un 59,3%.

La distribución de los viajes a lo largo del calendario constituye igualmente una oportunidad. Aunque el verano mantiene un peso importante, el segmento presenta una estacionalidad más equilibrada. En Países Bajos, la primavera concentra un 34,6% y el otoño un 34,1% de las preferencias, mientras que en Reino Unido estos periodos alcanzan el 36,9% y el 32,8%, respectivamente. Septiembre aparece además como mes de máxima preferencia en Alemania y Países Bajos.

González ha explicado que "uno de los aspectos más interesantes es precisamente su capacidad para generar motivaciones de viaje fuera de los periodos tradicionalmente más asociados a las vacaciones". "La Costa del Sol dispone de condiciones para combinar bienestar, clima, litoral, naturaleza y gastronomía durante gran parte del año, y eso nos permite trabajar este producto también desde la desestacionalización", ha añadido.

En cuanto al alojamiento, los hoteles de tres y cuatro estrellas lideran las preferencias en todos los mercados, aunque existen diferencias significativas. Alemania muestra una elevada presencia de casas de vacaciones y B&B, mientras que Países Bajos presenta una mayor apertura hacia establecimientos premium, con un 21,3% que señala hoteles de cinco estrellas o superior y un 16,1% villas o suites de lujo.

El proceso de inspiración también muestra un viajero que concede especial importancia a la confianza. Las recomendaciones de familiares y amigos alcanzan entre el 57% y el 66%, mientras que Google se sitúa entre el 45% y el 63%. Las opiniones y comparadores tienen asimismo un papel destacado, especialmente en Reino Unido y Países Bajos.

El análisis de Travellyze ofrece así una radiografía de un visitante que entiende el bienestar como parte central de su experiencia vacacional y que busca combinarlo con otros atractivos. Un perfil que abre posibilidades para conectar la oferta turística de la provincia con estancias más prolongadas, diferentes temporadas del año y experiencias vinculadas al descanso, la naturaleza, la gastronomía y la cultura.