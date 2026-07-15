Viajeros del segmento MICE eligen la Costa del Sol por capacidad para combinar negocio y experiencias de calidad

Los viajeros del segmento MICE eligen la Costa del Sol por su capacidad para combinar negocio y experiencias de calidad - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol continúa reforzando su conocimiento de los principales mercados emisores a través de estudios de inteligencia turística que permiten adaptar la promoción del destino a las nuevas tendencias de la demanda.

En esta ocasión, la entidad ha analizado el perfil del viajero MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) procedente de Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos, confirmando el atractivo de la provincia para un segmento estratégico por su capacidad de gasto, su contribución a la desestacionalización y su elevado impacto económico, han indicado desde Turismo Costa del Sol en un comunicado.

El estudio refleja que el viajero MICE responde a un perfil altamente cualificado, con un elevado nivel formativo y un importante poder adquisitivo. Se trata, mayoritariamente, de profesionales de entre 35 y 55 años que viajan por motivos laborales, pero que aprovechan su estancia para disfrutar de la oferta cultural, gastronómica y de ocio del destino.

El director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha afirmado que "el turismo MICE representa una gran oportunidad para la Costa del Sol porque atrae a un visitante de alto valor añadido, que además de participar en congresos o reuniones busca conocer el destino y vivir experiencias auténticas".

El informe pone de manifiesto que estos viajeros priorizan alojamientos de cuatro y cinco estrellas con servicios adaptados a las necesidades profesionales, como espacios para reuniones, conectividad y equipamientos específicos, aunque muestran también interés por establecimientos con personalidad propia cuando prolongan su estancia por motivos de ocio.

Asimismo, el análisis confirma que la Costa del Sol responde a las nuevas demandas de este segmento gracias a una oferta que combina excelentes infraestructuras para la celebración de eventos con una amplia propuesta de experiencias vinculadas a la cultura, la gastronomía, el patrimonio, el deporte y la naturaleza.

La investigación también evidencia que los viajeros MICE cuentan con un presupuesto anual superior al de otros perfiles turísticos y presentan una elevada fidelidad hacia los destinos capaces de ofrecer una experiencia integral, más allá del ámbito estrictamente profesional.

Al respecto, Díaz ha destacado que "la combinación de infraestructuras de primer nivel, conectividad, calidad de servicio y una oferta turística diversa nos permite competir con éxito entre los principales destinos europeos para el turismo de reuniones e incentivos".

Así, Turismo Costa del Sol continúa impulsando acciones de promoción específicas dirigidas a este segmento, considerado uno de los pilares estratégicos del destino por su capacidad para generar actividad durante todo el año y contribuir al desarrollo económico de la provincia.

Por último, han indicado que la elaboración de este informe forma parte de la estrategia de inteligencia turística de la entidad, orientada a conocer en profundidad las motivaciones, preferencias y comportamientos de los viajeros internacionales para reforzar el posicionamiento de la Costa del Sol en los mercados prioritarios y adaptar las acciones promocionales a las nuevas tendencias del sector.