Visto para sentencia juicio a una paciente denunciada por amenazar a una radióloga en el Hospital de Antequera

ANTEQUERA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Antequera (Málaga) ha dejado visto para sentencia este miércoles el juicio contra una paciente por supuestamente proferir amenazas a una médica del hospital de dicha localidad mientras la estaba intentando realizar una prueba sanitaria.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han apuntado que la vista se ha celebrado por un delito leve inmediato de amenazas y han acudido tanto la denunciada como la denunciante acompañadas por sus abogados, pero sin presencia del ministerio fiscal por el tipo de delito.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado martes 21 de octubre, según informaron desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) en un comunicado cuando la mujer amenazó verbalmente a una radióloga de dicho hospital mientras realizaba una ecografía de screening de mama.

La paciente, señalaba el sindicato, se consideraba afectada por los retrasos de estas pruebas y "estaba agresiva desde el primer momento", por lo que cuando la médica le indicó que la veía irritada, la usuaria, al parecer, "contestó gritando que cómo iba a estar con la ansiedad que estaba pasando por la espera y la incertidumbre".

La mujer gritó a la cara a la sanitaria y la médica intentó calmarla, consiguiendo hacerle la ecografía mamaria, pero la paciente continuó en actitud hasta que la doctora, tras terminar la prueba, salió de la consulta, no sin antes informarle de los resultados. Tras esto, la facultativa denunció los hechos ante la Policía Nacional.