Vithas Xanit Estepona (Málaga) refuerza medicina preventiva con chequeos para mejorar pronóstico de enfermedades graves

La Dra. María Victoria García Martínez, especialista en medicina interna del Hospital Vithas Xanit Estepona y responsable de la Unidad de Chequeos. - VITHAS XANIT

ESTEPONA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El Hospital Vithas Xanit Estepona (Málaga) cuenta con una Unidad de Chequeos, que permite detectar alteraciones antes de que generen síntomas, iniciar tratamientos a tiempo y mejorar el pronóstico de enfermedades graves como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.

Así lo han destacado desde el grupo hospitalario en una nota, en la que han subrayado que la medicina preventiva se ha convertido en una de las mejores herramientas para cuidar la salud de forma activa y evitar que las enfermedades avancen en silencio.

"La mayoría de enfermedades importantes, cuando dan síntomas, ya están en estados avanzados", ha explicado la doctora María Victoria García Martínez, especialista en medicina interna del Hospital Vithas Xanit Estepona y responsable de la Unidad de Chequeos.

Según ha apuntado, "muchas dolencias no duelen ni se sienten al inicio, pero sí pueden reflejarse en las pruebas del chequeo, lo que nos da margen para actuar antes de que el problema sea mayor". "En cada etapa de la vida, las necesidades de prevención cambian", ha manifestado.

Así, ha explicado que en personas jóvenes, "una analítica puede ser suficiente en hombres, mientras que en mujeres debe incluir también la revisión ginecológica anual"; mientras que a partir de los 45-55 años, recomienda añadir pruebas específicas de cribado de cáncer, urología o estudios de mama según el caso.

Asimismo, a partir de los 60, los chequeos deben incorporar estudios complementarios, así como valorar según los antecedentes personales otras especialidades como cardiología, neumología o digestivo", ha señalado la especialista.

Uno de los errores más frecuentes, según la doctora, es "pensar que, si no duele, no existe". Con un chequeo bien planteado, se pueden detectar factores de riesgo como hipertensión, colesterol alto, diabetes o resistencia a la insulina, todos ellos claves para prevenir enfermedades cardiovasculares.

En cuanto al cáncer, aunque no existen pruebas de cribado para todos los tipos, sí las hay para los más frecuentes como próstata, mama, útero, cérvix o colorrectal.

Según ha destacado, los protocolos actuales de chequeo han evolucionado "hacia pruebas más cómodas, completas y de rápida entrega de resultados". "Hoy es posible realizar un chequeo completo en nuestras instalaciones y en el día, con mínimas molestias para el paciente y con resultados en poco tiempo", indica la doctora.

Desde Vithas Xanit Estepona ha subrayado su apuesta "por la prevención que se traduce en un enfoque cercano, personalizado y adaptado a cada paciente, en el que los chequeos médicos se convierten en una herramienta eficaz para proteger lo más importante: la salud".

El grupo Vithas está integrado por 21 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias, con 12.600 profesionales que lo conforman. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud.