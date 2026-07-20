Vithas Xanit Fuengirola amplía su cartera asistencial con un nuevo servicio de Reumatología

Juan Pablo Baldivieso, reumatólogo del centro médico Vithas Xanit Fuengirola. - VITHAS XANIT

MÁLAGA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro médico Vithas Xanit Fuengirola (Málaga) ha puesto en marcha un nuevo servicio de Reumatología con el objetivo de ampliar y reforzar su cartera asistencial en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades reumáticas.

La unidad está orientada al diagnóstico y tratamiento de patologías que afectan a las articulaciones, la columna vertebral, los músculos y el tejido conectivo, así como al seguimiento de enfermedades inflamatorias crónicas, han indicado desde Vithas en un comunicado.

Desde esta nueva consulta especializada se atienden distintas patologías reumatológicas, tanto de carácter degenerativo como inflamatorio o autoinmune, siempre desde un enfoque integral y personalizado, adaptado a las necesidades de cada paciente.

El trabajo coordinado con otras especialidades médicas resulta clave, ya que en muchas ocasiones son otros especialistas quienes detectan signos o hallazgos que hacen necesaria la valoración por reumatología.

"En la consulta atendemos patologías muy diversas, desde procesos frecuentes como la artrosis o la osteoporosis hasta enfermedades inflamatorias y autoinmunes, como la artritis reumatoide, las espondiloartritis o el lupus. Estas enfermedades no siempre se manifiestan de forma evidente ni exclusivamente a nivel articular, por lo que requieren una valoración global del paciente para poder llegar a un diagnóstico preciso", ha explicado Juan Pablo Baldivieso, reumatólogo de este centro médico.

Uno de los pilares fundamentales del nuevo servicio es el diagnóstico precoz, especialmente en las enfermedades inflamatorias crónicas. Identificar estas patologías en fases tempranas permite iniciar antes el tratamiento adecuado y mejorar de forma significativa la evolución de la enfermedad y la calidad de vida del paciente.

"Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Nos permite frenar la progresión de la enfermedad, prevenir daño estructural y ofrecer al paciente un mejor control de sus síntomas", ha subrayado el Baldivieso.

Existen además patologías, como la osteoporosis, que no generan síntomas en sus fases iniciales y que se detectan mediante estudios preventivos. Por este motivo, desde la unidad recuerdan la importancia de la prevención y de la valoración médica en pacientes con factores de riesgo.

TRATAMIENTOS CADA VEZ MÁS PRECISOS

El abordaje terapéutico de las enfermedades reumáticas ha experimentado un importante avance en los últimos años. Actualmente, la reumatología cuenta con nuevas opciones terapéuticas, como los fármacos biológicos y otras terapias dirigidas, que permiten actuar de forma más específica sobre los mecanismos de la enfermedad y mejorar el control de muchas patologías inflamatorias.

"El futuro del tratamiento en reumatología es prometedor. Nuestro objetivo es seguir ampliando las opciones disponibles y, sobre todo, adaptar el tratamiento a cada paciente para lograr el mejor control posible de su enfermedad", ha concluido el especialista.

Por último, han valorado que con la incorporación de este nuevo servicio, el centro médico Vithas Xanit Fuengirola "refuerza su compromiso con una atención médica especializada, basada en la calidad asistencial, la innovación y una visión integral del paciente".