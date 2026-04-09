El Vithas Xanit Internacional de Benalmádena (Málaga) celebra 20 años de su apertura y su primera cirugía cardíaca

El doctor Pedro Aranda durante una cirugía cardiaca - HOSPITAL VITHAS XANIT

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El Hospital Vithas Xanit Internacional celebra este año dos décadas desde que el hospital abrió sus puertas y desde que realizó su primera cirugía a corazón abierto, un hito que "marca la consolidación de un servicio orientado al bienestar del paciente".

Durante estos 20 años, miles de residentes de Almería, Granada, Málaga, la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla han podido acceder a tratamientos cardíacos y vasculares complejos sin necesidad de desplazarse a grandes capitales sanitarias apuntan desde el Vithas.

Con motivo de este aniversario, el hospital ha organizado una jornada conmemorativa que tendrá lugar el próximo 23 de abril, abierta tanto a profesionales como a ciudadanos. Durante el encuentro de entrada libre, que empezará a las 17.00 horas, se presentarán avances, se revisarán casos clínicos y se celebrará un cóctel final junto al equipo.

La jornada, integrada en el Instituto Cardiovascular Vithas, será inaugurada por el doctor David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación de Vithasde Vithas. Contará también con la intervención del doctor Pedro José Navarro Merino, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, y José Antonio Ródenas, director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional.

El programa reunirá a destacadas figuras nacionales e internacionales de la especialidad. El doctor Pedro Aranda, jefe de Cirugía Cardíaca Aórtica y Vascular del Hospital Vithas Xanit Internacional y organizador del evento, impartirá la ponencia 'Lecciones de dos décadas de cirugía cardíaca privada'. Por su parte, el doctor Juanjo Gómez Doblas, jefe del Servicio de Cardiología del hospital, abordará los avances más recientes en cardiología.

Asimismo, el doctor Juan Luis Valverde, jefe del Servicio de Anestesia, profundizará en la seguridad anestésica aplicada a la cirugía cardíaca y el doctor Jose Joaquin Muñoz, radiólogo intervencionista de Vithas Xanit, expondrá las últimas técnicas tratamiento de aneurismas complejos.

La jornada contará también con la participación del doctor Frank Van Praet, referente europeo en cirugía robótica y cirugía keyhole, y del doctor Robin Heijmen, experto en reparación valvular y aneurismas toracoabdominales. El encuentro concluirá con un homenaje al doctor Manuel Concha.

20 AÑOS DE SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR AVANZADA

El doctor Pedro Aranda ha destacado estos veinte años como "un periodo marcado por la evolución constante, la mejora tecnológica y la consolidación de un equipo altamente especializado". "Desde 2005 hemos tratado a miles de pacientes de todo el sur peninsular que han podido beneficiarse de procedimientos complejos cerca de su entorno", ha señalado.

"La cirugía cardiovascular es una de las especialidades más complejas de la medicina, ya que requiere una coordinación perfecta entre anestesia, cirujanos, enfermería especializada, perfusionistas y UCI. Esa compenetración es uno de los pilares que nos ha permitido ofrecer estos tratamientos con seguridad y resultados estables a lo largo del tiempo", ha añadido.

El doctor Aranda ha subrayado además la importancia de combinar tecnología de vanguardia con un trato cercano, humano y personalizado. "El tamaño reducido y la cohesión del equipo permiten un acompañamiento continuo al paciente y su familia, con información clara y contacto diario durante todo el proceso quirúrgico", ha apuntado.

El hospital "se ha convertido en referencia regional gracias a su amplia cartera de procedimientos, que incluye cirugía aórtica compleja, cirugía vascular abierta y endovascular, reparación valvular, procedimientos transcatéter avanzados y técnicas mínimamente invasivas", ha concluido.