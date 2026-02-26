Vithas Xanit Internacional y Vithas Valencia 9 de Octubre, entre los mejores hospitales del mundo según Newsweek - VITHAS

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

Los hospitales Vithas Xanit Internacional (en Benalmádena, Málaga) y Vithas Valencia 9 de Octubre figuran nuevamente en el ranking World's Best Hospitals 2026 de la revista Newsweek, reafirmando por cuarto año consecutivo su posición entre los centros sanitarios de referencia a nivel internacional.

Aunque el ranking es un proyecto de Newsweek, su metodología se desarrolla en colaboración con Statista, empresa internacional especializada en análisis de datos y estudios comparativos. Este sistema evalúa hospitales de 32 países y se apoya en cuatro pilares: recomendaciones de expertos médicos y directivos sanitarios, encuestas de satisfacción a pacientes e indicadores clave de calidad hospitalaria.

"Estamos muy contentos de volver a aparecer un año más en este ranking de los mejores hospitales del mundo y es que la metodología utilizada para la clasificación combina la opinión profesional, experiencia del usuario y métricas objetivas", explica José Antonio Ródenas, director gerente del Hospital Vithas Xanit Internacional, quien añade que la aparición del centro refleja la excelencia clínica del hospital y su compromiso con la mejora continua.

El doctor José Luis Rey, director gerente de Vithas Valencia 9 de Octubre, ha destacado que "este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con la calidad asistencial y la seguridad del paciente, y no sería posible sin el compromiso de nuestros médicos y demás profesionales para el impulso constante en la excelencia asistencial".

SOLIDEZ ASISTENCIAL Y APUESTA TECNOLÓGICA

El hospital Vithas Xanit Internacional cuenta con una oferta asistencial sólida: más de 800 profesionales (300 de ellos médicos), más de 40 especialidades, tecnología sanitaria avanzada como el robot quirúrgico Da Vinci y sistemas de inteligencia artificial aplicados al diagnóstico. Además, cuenta con la acreditación Joint Commission International (JCI), uno de los estándares de calidad y seguridad más exigentes del mundo, que el hospital ha renovado por cuarta vez consecutiva.

Por otra parte, el hospital, que este año celebra su 20 aniversario, ha sido reconocido también recientemente como el hospital con mejor reputación de toda la sanidad privada de Málaga, según el ranking del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de Merco Salud en la undécima edición de este estudio que es considerado la radiografía más completa de la sanidad española pública y privada.

De otra parte, en la Comunidad Valenciana, el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre es un referente en atención hospitalaria con más de 50.000 metros cuadrados de instalaciones y una atención anual a más de 350.000 pacientes. Abarca todas las especialidades médico-quirúrgicas y dispone de una tecnología de vanguardia para atender las necesidades de cada una de ellas. Como servicios diferenciales destaca la Unidad de Medicina Nuclear; Unidad de Coloproctología y Endoscopias Digestivas; Unidad de Oncología; Unidad de Cardiología Infantil, Fetal y Hemodinámica Pediátrica. Además, cabe destacar el uso del robot Da Vinci en cirugía urológica, digestiva y bariátrica.

Este centro se encuentra entre los mejores hospitales privados de España, ocupando el décimo lugar en prestigio, y sus urgencias se sitúan en la sexta posición de toda la sanidad público y privada de España, según el Monitor de Reputación Sanitaria Merco, reconocimientos basados en la opinión de más de 11.000 profesionales del sector sanitario.

"Estar nuevamente entre los mejores hospitales del mundo es un reconocimiento al trabajo de nuestros equipos y a nuestro posicionamiento como centro de referencia internacional", explica José Antonio Ródenas. "Este resultado es fruto del esfuerzo diario de nuestros profesionales y del modelo de calidad que aplicamos en todas las áreas", matiza.

"Con este nuevo reconocimiento, Vithas Valencia 9 de Octubre continúa consolidándose como referentes en el sector sanitario a nivel mundial, gracias a su excelencia en la atención y su apuesta por la innovación y la seguridad del paciente", comenta Jose Luis Rey.