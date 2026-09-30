La vivienda centra las críticas de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga y el PP reivindica la gestión

Pleno extraordinario sobre el debate del estado de la ciudad de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga --PSOE, Vox y Con Málaga-- han criticado el modelo de ciudad y el proyecto "agotado" del alcalde, Francisco de la Torre; mientras que el equipo de gobierno del PP, por contra, ha reivindicado la gestión que llevan a cabo; todo ello en el Debate del Estado de la Ciudad, en el que la vivienda y la emergencia habitacional ha centrado gran parte de las intervenciones.

Precisamente, De la Torre ha subrayado el "esfuerzo" municipal en materia de vivienda. Así, ha criticado la gestión del Gobierno "sabiendo que la falta de vivienda es un problema que existía desde hace ya años".

Ha advertido de que "las recetas" que plantean PSOE y Con Málaga "no funcionan", aludiendo al caso de Barcelona, y ha avisado de que se están creando "mecanismos con los pies de barro para dar esperanza a una población que tiene mis respetos", pero "no es el camino, el camino es más oferta de vivienda libre y protegida".

Por último, sobre la vivienda ha pedido al PSOE y Con Málaga "abrir la mente" porque "solo con mayor oferta se resolverá el problema". Además, ha aludido a "esos mensajes que se dan a veces a quienes están con ilusión acampados en las plazas españolas: no insistamos en caminos que no conducen más que al fracaso más absoluto y no resolver el problema con la ambición y grandeza que necesita".

PSOE: "MÁLAGA NECESITA UNA TERCERA TRANSFORMACIÓN"

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, ha reivindicado que "Málaga necesita una tercera transformación. Un tercer capítulo. El de la ciudad recíproca. Una ciudad que recibe de su gente pero que también devuelve" y que sitúe la vivienda, la vida cotidiana y el futuro de los malagueños en el centro de las decisiones municipales.

Tras la intervención del regidor, Ruiz Araujo ha aludido a mirar unos minutos a Málaga "desde otro punto de vista" como es el de "una familia haciendo cuentas en la cocina para pagar el alquiler; el de alguien que cada mañana pierde horas de su vida para llegar al trabajo o el de unos padres que empiezan a asumir que sus hijos no podrán vivir en la ciudad en la que nacieron".

En este punto, ha reconocido "las dos grandes transformaciones anteriores, la construcción de los barrios y la apertura de Málaga al mundo, como éxitos colectivos", pero ha advertido de que "los logros de ayer no pagan el alquiler del mes que viene". Así, ha lamentado "una ciudad admirada desde fuera que cada vez es más difícil vivir desde dentro".

Ha incidido en la emergencia habitacional y ha defendido medidas. "La libertad de quedarse sólo existe si una ciudad protege la vivienda frente a quienes la convierten exclusivamente en un activo", ha afirmado, reclamando que poder seguir "viviendo en Málaga vuelva a ser una posibilidad real para las familias y los jóvenes".

Asimismo, ha incidido en la vida cotidiana y el tiempo de los ciudadanos "como una prioridad municipal". El cuidado de los barrios y la protección de la identidad malagueña han centrado también su intervención. Por último, de cara al futuro, ha reivindicado "una Málaga más verde, con sombra, refugios climáticos y barrios preparados para el calor y los episodios meteorológicos extremos".

"Málaga ha hecho cosas extraordinarias entre todos y no quiero renegar de ellas. Quiero una ciudad suficientemente segura de sí misma para preguntarse qué viene después y abrir una nueva etapa para las próximas décadas", ha concluido.

VOX: "MÁLAGA NECESITA UN NUEVO PROYECTO DE CIUDAD"

Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, también ha criticado que "la vivienda se ha convertido en el principal síntoma de una ciudad que crece más rápido que su capacidad para planificarla".

"Málaga necesita vivienda, pero también necesita servicios. Necesita nuevas promociones, pero también agua, electricidad, colegios, centros de salud, policía, bomberos y transporte", ha afirmado y ha defendido que "el problema no se soluciona únicamente aumentando el número de promociones inmobiliarias".

Ha incidido en que "no basta con construir vivienda. Hay que saber para qué ciudad se construye, dónde se construye y qué servicios tendrá alrededor". "Un proyecto de ciudad consiste en saber qué Málaga queremos dentro de veinte años y empezar hoy a construirla" y por eso, ha dicho, "la pregunta que hoy les hacemos es muy sencilla: ¿Qué Málaga quieren ustedes en 2040?". "Málaga necesita un nuevo proyecto de ciudad y, después de tantos años gobernando, seguimos sin saber cuál es el suyo", ha apostillado.

También ha advertido de que este mandato "ha dejado algo claro, que cuando se trata de resolver los problemas de Málaga, llegan tarde". "Reaccionar no es planificar", ha sostenido.

Asimismo, Alcázar ha hablado de los barrios y criticado la situación de las infraestructuras hidráulicas; la planificación energética necesaria para acompañar el crecimiento de Málaga; los problemas de movilidad y aparcamiento; el estado de determinados barrios; la seguridad; el mantenimiento del arbolado y los espacios públicos; el patrimonio histórico y la ejecución de los presupuestos municipales, entre otros.

CON MÁLAGA REIVINDICA LAS MOVILIZACIONES SOBRE VIVIENDA

El portavoz municipal de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha reivindicado en primer lugar las movilizaciones por la vivienda y ha señalando la Plaza de la Constitución como el espacio donde se está produciendo "el verdadero debate sobre el estado de la ciudad". "Que crezca y avance la rebelión popular por el derecho a una vivienda", ha dicho y ha asegurando que "junto a esa rebelión estaremos nosotros".

En relación con el debate ha lamentado que el regidor haya dedicado "unos pocos minutos al principal problema que golpea la vida de nuestro pueblo" y ha afeado que ha tapado "con una tonelada de datos el principal debate que tiene la ciudad".

Ha pedido al regidor que "abandone la inacción y utilice las herramientas que tiene a su alcance". "El debate no es si Málaga ha cambiado o no, es lo que podría haber sido y lo que podría ser esta ciudad si en vez de tener un promotor turístico inmobiliario tuviera un alcalde democrático". "El debate central es el rumbo, la dirección a la que se dirige la ciudad".

"Nosotros lo decimos muy claro, queremos otra Málaga, una Málaga para vivir y no para sobrevivir, una Málaga para vivir y no para especular", ha concluido.

PP, AL GOBIERNO: "NO HAN HECHO NADA POR LA VIVIENDA"

La portavoz municipal del PP, Carmen Casero, tras valorar la Málaga de hoy y destacar la gestión, ha incidido en que el equipo de gobierno "rinde cuentas a diario con absoluta transparencia". "Málaga no es la ciudad que era hace 30 años. Ni siquiera hace 20 ni diez. Es una ciudad que crece en población, que está viva, que cambia, que progresa, que evoluciona y que tiene que hacer frente a grandes desafíos, muchos de ellos globales, que afrontamos con visión, trabajo en equipo, con responsabilidad y horas de trabajo". Además, ha incidido en que "en Málaga tenemos proyectos y ofrecemos oportunidades. Este equipo gobierna para todos".

Casero ha sido crítica con el Gobierno y ha dicho que "no han hecho nada por la vivienda en estos ocho años" en España y "de esas aguas vienen estos lodos". "Estos días asistimos a un espectáculo descorazonador para las personas que tienen dificultades para acceder a la vivienda". "Es una operación de maquillaje".

"Les pido responsabilidad --a la oposición-- porque es un tema muy serio", ha abundado, ya que "si ustedes no cogen la bandera del apoyo a atender este desafío de la vivienda, solamente estarán haciendo política de este tema".

"No a la patada en la puerta, no al intervencionismo feroz, no a la asfixia regulatoria, no a la expropiación; y sí a construir viviendas, cuantas más mejor; sí a liberar suelo y sí a proteger a los más vulnerables, pero con hechos. Menos pancartas y más trabajo", ha concluido.