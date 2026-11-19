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MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vivienda ha vuelto a centrar una sesión más el pleno del Ayuntamiento de Málaga, que corresponde al mes de octubre, cuando tuvo que ser suspendido tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo). Así, han sido rechazadas las dos mociones urgentes de PSOE y Con Málaga, que versaban sobre los recientes decretos aprobados en esta materia y el derecho a la vivienda y la huelga general del 11 de noviembre.

Además, previo al tenso debate en el que también ha estado de fondo las elecciones del 29 de noviembre, han intervenido ciudadanos que han expuesto la situación en la que se encuentran. Tras ello, ha comenzado el debate y ha arrancado el portavoz municipal del PSOE, Mariano Ruiz Araujo, que se ha referido a los "testimonios desgarradores" y ha lamentado que desde el equipo de gobierno "no se está poniendo en marcha lo que se podía estar poniendo. Están usando excusas cínicas".

"Son unos tramposos y cínicos y echan la culpa a la okupación", ha reprochado al PP, al tiempo que ha lamentado que tras aprobarse los decretos 'maricarmen' sobre vivienda no han hecho "nada". "Acabo de ser padre, tengo niños y haría lo que fuera por no verme en la calle y ustedes también", ha asegurado.

"No están a la altura de la sexta ciudad de España, solo se dedican a la pose, usted solo se dedica a la pose, a las soluciones del siglo pasado, a seguir beneficiando unos pocos", ha criticado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha dicho que a los ciudadanos que han intervenido en el pleno "les sobra la dignidad que no tiene la bancada del PP y Vox". "¿Qué haría si estuviera siete meses en la calle? Qué haría usted si no tuviera ni para pagar el alquiler de una habitación? ¿Qué haría usted si tuviera a su hijo y tuviera que estar metido en un trastero? ¿Qué haría usted, señor alcalde?", ha cuestionado al regidor, al que ha dicho que "tienen competencias en materia de vivienda, de blindarle una alternativa habitacional y no lo han hecho".

Además, ha criticado que la respuesta del PP ante "el clamor multitudinario que exige pararle los pies a los especuladores" ha sido la de "cuestionar el derecho a huelga y, después, dar instrucciones para que la Policía Local, en el caso de Málaga, y la Nacional, nos frieran a palos".

Así, Morillas ha incidido en que "hay derecho a huelga y a la vivienda" y ha criticado al regidor por "jugar" con la ciudad "como si fuera un tablero del 'Monopoly'". "Espero, alcalde, no solo que le dé respuesta a las mujeres que hoy están aquí, en este Pleno, también que, de una vez por todas, haya un giro y un cambio de rumbo en este Ayuntamiento".

Por su parte, la portavoz adjunta de Vox, Yolanda Gómez, ha dicho a los intervinientes que son "víctimas" de los gobiernos, "de los han aplicado políticas de vivienda y nos encontramos en la situación que nos encontramos, desde una administración y otra, aunque se nos culpa a Vox del problema de vivienda cuando no hemos gobernado en ninguna parte".

"Nos parece irónico que un Ejecutivo que se haya proclamado el más progresista de la historia haya condenado a las clases medias el empobrecimiento, haya condenado a los más desfavorecidos al empobrecimiento; y se haya convertido en el mejor amigo a los especuladores", ha señalado y ha advertido de que "para especular con la vivienda, ésta tiene que ser escasa, tiene que ser un bien codiciado y son lo que han provocado", ha apostillado.

EQUIPO DE GOBIERNO

Por su parte, el concejal delegado de vivienda, Francisco Pomares, ha agradecido a los intervinientes y ha recordado las declaraciones del alcalde en el debate del estado de la ciudad que contó "con nombres las muchas maricarmen que ayudamos a lo largo de los años". Así, ha señalado que están en ayudar a la gente y en construir viviendas.

Por otro lado, ha criticado que la moción del PSOE y ha dicho que "de construir --viviendas-- no saben, pero de subir impuestos, sí". "¿Qué moción me trae? Mire, el único desahucio que va a haber aquí va a ser el desahucio de su Gobierno por mentiroso, por no hacer nada en cuestión de la vivienda y tener a esta gente esperando", ha concluido.

En segundo turno, el portavoz municipal del PSOE ha recordado a De la Torre que "tiene herramientas y no está haciendo nada". "Es vergonzoso que ante la situación que hay en la ciudad se dediquen a echar balones fuera", ha concluido.

Morillas, asimismo, ha insistido en que "el debate de vivienda es sencillo porque dibuja o describe dos modelos de sociedad y de cómo concebimos las instituciones públicas. Y nosotras partimos de la premisa de que la vivienda no puede ser un negocio". "Lo que hay que hacer es intervenir el mercado", ha abundado.

También antes de terminar el debate ha tomado la palabra la portavoz del equipo de gobierno, Carmen Casero, que ha pedido a Morillas que "rectifique" porque ha llamado "indignos" a la bancada del PP y porque ha acusado de forma "grave" al decir que "nosotros dimos instrucciones para que vayan a pegarles y eso es mentira".

Además, Avelino Barrionuevo, concejal de Seguridad, para que se pedía su dimisión, junto con la del ministro Fernando Grande-Marlaska, ha dejado claro que no iba a dimitir y que apoya la actuación de Policía Local de Málaga que "defienden el orden público y la legalidad".

Sobre vivienda también se ha debatido la moción de Vox sobre las "deficiencias" en la adjudicación de viviendas protegidas del sector universidad, la responsabilidad del IMV y la garantía de transparencia en los procedimientos de reparto", que ha salido adelante por unanimidad.

OTRAS MOCIONES

Durante el pleno también ha sido aprobada la moción urgente del PP sobre la autorización administrativa necesaria para habilitar el paso peatonal a nivel en el enlace entre la Hiperronda y la A-7075 Junta de los Caminos-Puerto de la Torre y también la de Vox sobre la revisión del Plan Especial PE-PT.2 'San Joaquín'.

También ha salido adelante la moción urgente del PP sobre la necesidad de que el Gobierno refuerce las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por su parte, la iniciativa sobre la "exigencia de responsabilidades al Gobierno por la conducta frívola del ministro Óscar Puente respecto a los problemas en Renfe tras el trágico accidente de Adamuz en el que fallecieron 46 personas", que se ha mantenido en el orden del día pese a que ya ha dimitido, ha salido adelante.

Casero ha incidido en que sirva la iniciativa "para reclamar dignidad, respeto y justicia" para las víctimas de Adamuz y Urda. "Es imprescindible saber qué ha pasado y es imprescindible un Gobierno que dé respuestas, que no permita que ningún cargo público haga bromas en el marco de una tragedia tan terrible. Hoy debemos reprobar esa actitud", ha dicho.

De igual modo, por unanimidad ha salido adelante la moción del PP sobre el apoyo a las familias con hijos afectados por cáncer u otra enfermedad grave para garantizar la continuidad de su protección y cuidados.

La moción del PSOE sobre el "deterioro" del servicio de comedores escolares en Málaga ha sido aprobada y la de Con Málaga de apoyo a la huelga educativa del 11N han sido aprobados dos puntos y rechazados el resto.

Por su parte, la iniciativa de Vox sobre la protección medioambiental del Paraje de Arraijanal y del Parque Forestal de la Virreina, la prevención de vertidos y la adopción de medidas frente a la ocupación incontrolada de terrenos por caravanas y autocaravanas ha sido sido aprobada.

Sobre este tema, la moción del PSOE en relación con la protección del Parque Periurbano de la Virreina y la habilitación de un espacio municipal adecuado para autocaravanas ha sido desestimada.

Por último, de Con Málaga, la moción de riesgos sanitarios y medioambientales y la falta de las inversiones adecuadas en infraestructuras de saneamiento y drenaje de Málaga no ha salido adelante.