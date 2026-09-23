Vox acusa a Marlaska de convertir la Costa del Sol "en la costa de los tiroteos y Málaga en capital del crimen"

La diputada de Vox en el Congreso de los Diputados por Málaga Patricia Rueda. - VOX MÁLAGA

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en el Congreso de los Diputados por Málaga Patricia Rueda ha señalado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como el gran "gran culpable" de la "preocupante oleada de tiroteos vinculados al narcotráfico" en la provincia. "Ha convertido a la Costa del Sol en la Costa de los Tiroteos y a Málaga en la capital del crimen", ha dicho.

Así se ha pronunciado Rueda a través de un comunicado, en el que Vox lamenta que se hayan producido dos tiroteos "en apenas cinco días". "Ese es el trágico balance que registra Málaga y que sitúa a la capital rumbo a convertirse en una de las ciudades más peligrosas de España", han señalado.

Rueda ha criticado lo que considera una "tremenda inacción" del ministro del Interior. "Podemos decir que en estos momentos, no hay ni una sola zona de Málaga que esté libre de la violencia del crimen organizado", ha dicho.

La diputada malagueña ha vuelto a exigir al Gobierno una actuación ante los episodios violentos registrados en la provincia y ha acusado a Marlaska de "rendir Málaga a los narcos".

Por eso, ha reclamado su dimisión "por el bien de la seguridad de los malagueños". "Se le ha acabado el crédito político. Su trabajo es garantizar la seguridad de todos los españoles y vemos que no solo no lo está consiguiendo, sino que Málaga tiene cada vez más narcos armados que imponen su violencia en las calles", ha concluido.