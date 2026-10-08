Vox advierte tras los últimos tiroteos que "ni Marbella ni Málaga son ciudades seguras por culpa de Marlaska"

Antonio Sevilla, presidente provincial de Vox en Málaga y parlamentario en una imagen de archivo. - VOX

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de Vox en Málaga y parlamentario, Antonio Sevilla, ha advertido de que "la violencia vinculada al narcotráfico ha alcanzado niveles absolutamente intolerables" y ha exigido una "respuesta policial contundente para frenar la criminalidad que golpea a la Costa del Sol".

Así lo ha señalado tras los dos tiroteos registrados este pasado miércoles en Marbella y Málaga capital. "Si hace unos días decíamos que la Costa del Sol iba camino de convertirse en la Costa de los Tiroteos, hoy, tras los dos tiroteos que se produjeron ayer en la provincia de Málaga, podemos decir que la Costa del Sol es oficialmente la Costa de los Tiroteos", ha apostillado.

El presidente de Vox Málaga ha alertado en un comunicado de que "por culpa del narcotráfico ni Marbella ni Málaga son ciudades seguras" y ha criticado que "la situación se ha descontrolado", por lo que considera "imprescindible adoptar medidas mucho más contundentes que las desplegadas hasta ahora". "No basta con hacer volar un helicóptero de la Policía Nacional todas las noches", ha reprochado.

También Sevilla ha lamentado que Marbella, "una ciudad que vive del turismo", vuelva a ser noticia en los medios. "La Costa del Sol necesita un operativo contundente para acabar con los asesinatos, con los tiroteos, con esos malditos narcos que han importado criminalidad, salvajismo y mucho miedo para los malagueños", ha manifestado.

Sevilla ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "del deterioro de la seguridad en la provincia".

Así, ha acusado al Gobierno central "de haber demostrado su ineptitud para combatir la violencia y criminalidad del narcotráfico" y lo ha acusado de ser "cómplice de cada uno de los asesinatos y tiroteos registrados en Málaga, por su decisión de disolver Ocon-Sur y por negar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los medios materiales necesarios para combatir a los narcos".

"Fue Marlaska quien decidió disolver Ocon-Sur y también es Marlaska quien lleva años negando a las FCSE el material necesario para combatir a unos narcos que van armados con granadas y kalashnikov", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "este Gobierno traidor ha permitido que mafias somalíes, marroquíes, sudamericanas, británicas y del Este de Europa se asienten en la Costa del Sol".

El presidente provincial de Vox ha insistido en la necesidad de "recuperar Ocon-Sur, reforzar los grupos especiales de investigación, Vigilancia Aduanera..., siendo necesaria mucha más contundencia para que no quede ni un solo narco en nuestra provincia".

"En Vox no queremos ni un solo tiroteo más. No queremos ni un solo asesinato más. Y el próximo 29 de noviembre los malagueños tendrán una gran oportunidad para empezar a recuperar la seguridad de la Costa del Sol", ha concluido Sevilla.