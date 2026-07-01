Vox, sobre el caso que afecta al alcalde de Frigiliana: "Ser investigado por corrupción te inhabilita para seguir"

Archivo - El presidente de Vox Málaga y diputado andaluz, Antonio Sevilla, en una imagen de archivo. - VOX - Archivo

MÁLAGA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, ha pedido este miércoles "la dimisión inmediata del alcalde de Frigiliana y concejales de su equipo de gobierno investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, organización criminal y tráfico de influencias".

Sevilla, en un comunicado, ha incidido en que "ser investigado por corrupción te inhabilita para seguir al frente de una alcaldía". Por ello, ha señalado que "el alcalde socialista de Frigiliana debe apartarse mientras él y sus concejales son investigados por corrupción".

El líder provincial de Vox ha defendido que "ningún municipio de la provincia de Málaga puede estar dirigido por cargos públicos sobre los que pesen investigaciones judiciales de esta gravedad".

"Ningún municipio de la provincia de Málaga debe tener como alcalde a alguien investigado. Al igual que deberían dimitir los alcaldes de Estepona y Benalmádena, ambos del PP, por estar imputados, el alcalde socialista de Frigiliana y sus concejales también deberían dimitir de manera inmediata", ha declarado.

Por otro lado, Sevilla también ha criticado la "hipocresía" del PP, al que ha acusado de "exigir responsabilidades al PSOE en Frigiliana mientras mantiene al frente del Ayuntamiento de Estepona". "Está bien pedir la dimisión del alcalde de Frigiliana, pero deberían recordar que mantienen un alcalde que será juzgado por los delitos de prevaricación y malversación. De nada sirve señalar a otros si, cuando tienes el mismo problema, no actúas con contundencia", ha manifestado Sevilla.

En este sentido, el presidente de Vox Málaga ha subrayado que "la corrupción ha sido una constante del bipartidismo allí donde PSOE y PP han gobernado durante décadas". "Vox está demostrando ser el único partido capaz de acabar con la corrupción que viene protagonizando el bipartidismo", ha añadido.

Por su parte, el coordinador de Vox en Frigiliana, Juan González, ha reclamado que se esclarezcan todos los hechos investigados y que se depuren responsabilidades políticas cuanto antes. "Exigimos que se esclarezcan los hechos por los cuales hay indicios de malversación y prevaricación", ha afirmado.

González ha remarcado que Vox Frigiliana "se opone frontalmente a cualquier actuación que pueda perjudicar a los vecinos del municipio". Asimismo, ha asegurado que Vox se presentará ante los vecinos "como una alternativa real para regenerar la vida política municipal" y "para acabar con los enchufismos, el amiguismo y todos aquellos actos que no sean totalmente transparentes para los vecinos del pueblo de Frigiliana".