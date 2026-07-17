La Junta impulsa la licitación de las obras de la nueva sede judicial en Archidona (Málaga)

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Teresa Pardo - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Teresa Pardo, ha informado este viernes de que la Delegación territorial se encuentra trabajando en un nuevo pliego de licitación de las obras de la nueva sede judicial de Archidona (Málaga) en la que se van a incluir una serie de modificaciones técnicas.

Pardo ha visitado, junto al alcalde del municipio, Manuel Almohalla, las instalaciones del antiguo edificio Nororma, propiedad de la Junta de Andalucía, en el que se contempla la ubicación de la nueva sede judicial.

El proceso de licitación anterior quedó desierto debido a que las empresas que presentaron sus ofertas no lograron acreditar la documentación legal exigida para formalizar el contrato.

En este sentido, el nuevo pliego se ampliará para que incluya "una serie de requisitos de seguridad tal y como nos ha trasladado el capitán de la Guardia Civil de sedes judiciales", ha añadido Pardo quien ha recordado que este antiguo colegio, donde se ubicará la nueva sede judicial, cuenta con tres plantas y 1.228 metros cuadrados "lo que permitirá duplicar el espacio con respecto a las actuales instalaciones de 600 metros cuadrados".

El proyecto de reforma del antiguo edificio Nororma es fruto del acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Archidona para la permuta de la actual sede judicial por el antiguo colegio, lo que permitirá cubrir las necesidades actuales y futuras del partido judicial que engloba a siete municipios y que cuenta con una gran actividad por la ubicación del centro penitenciario.

El antiguo colegio, que acoge las instalaciones del CADE (Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial), se ubica en la calle Santo Domingo y cumple con las condiciones idóneas de accesibilidad para la nueva sede judicial.

Al contar con tres plantas, las nuevas instalaciones permitirán garantizar un servicio de Justicia moderno, digital, cercano y humano, donde víctimas y victimarios no se crucen y existan espacios de espera e itinerarios separados. El tribunal de instancia de Archidona presta servicio a 27.200 vecinos de los siete municipios que conforman el partido judicial (Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario, además de Archidona).

La existencia de un centro penitenciario en la localidad hace que tenga mayor carga de trabajo y actividad por lo que contar con el doble de espacio evitará que la nueva sede judicial se quede pequeña como ha pasado con la actual.